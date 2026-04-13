Corriere dello Sport: “Serie B, volata promozione: quattro giornate di fuoco tra incroci e scontri diretti”

La Serie B entra nella sua fase decisiva e, come evidenzia il Corriere dello Sport, saranno le ultime quattro giornate a stabilire chi conquisterà la promozione diretta in Serie A. Una corsa serrata che coinvolge Venezia, Frosinone, Monza e Palermo, racchiuse in pochi punti e con un calendario ricco di incroci determinanti.

Secondo il quadro tracciato dal Corriere dello Sport, il Venezia guida la classifica con 72 punti, seguito da Frosinone e Monza a quota 69, mentre il Palermo insegue a 65. Un margine ridotto che lascia aperto ogni scenario, soprattutto considerando gli scontri diretti ancora in programma.





Entrando nel dettaglio, il Corriere dello Sport sottolinea come il calendario presenti sfide ad alta tensione. Il Venezia dovrà affrontare Bari, Empoli, Spezia e Palermo, con l’ultima giornata che potrebbe trasformarsi in uno spareggio decisivo. Il Frosinone, invece, se la vedrà con Modena, Carrarese, Juve Stabia e Mantova, mentre il Monza incrocerà Sampdoria, Modena, Mantova ed Empoli.

Discorso a parte per il Palermo, chiamato a un percorso complesso ma non impossibile: Cesena, Reggiana, Catanzaro e Venezia. Come rimarca il Corriere dello Sport, proprio l’ultima sfida contro i lagunari potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per le ambizioni rosanero.

Il regolamento, come ricorda il Corriere dello Sport, è chiaro: le prime due classificate vengono promosse direttamente in Serie A, mentre la terza può salire solo se mantiene un vantaggio di almeno 15 punti sulla quarta. Un dettaglio che aggiunge ulteriore pressione a una volata già incandescente.

In questo contesto, ogni partita assume il valore di una finale. Gli scontri diretti, evidenziati anche dal Corriere dello Sport, potrebbero risultare decisivi non solo per la classifica ma anche per il morale delle squadre coinvolte.

La sensazione è che tutto resterà in bilico fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. La Serie B si prepara così a vivere un finale di stagione ad altissima intensità, con quattro squadre pronte a giocarsi tutto per un posto nella massima serie.