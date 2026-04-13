Corriere dello Sport: “Frosinone a Modena per la A. Amarezza per il pari contro il Palermo”

FROSINONE – Dopo la seduta di scarico di sabato mattina e il giorno di riposo concesso ieri, il Frosinone tornerà oggi in campo alla “Città dello Sport” di Ferentino per iniziare a preparare la trasferta di Modena. Come racconta Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, la squadra di Alvini riparte con un obiettivo chiaro: farsi trovare pronta per una sfida che può pesare tantissimo nella corsa alla promozione.

Secondo quanto riportato da Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, il tecnico giallazzurro dovrebbe avere a disposizione quasi l’intera rosa. L’unica assenza resta quella di Corrado, fermo per infortunio, come confermato dallo stesso allenatore dopo il match contro il Palermo.





La gara del “Braglia” rappresenta un crocevia fondamentale. Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport sottolinea come una vittoria potrebbe permettere al Frosinone di riconquistare il secondo posto in solitaria, in base anche al risultato del Monza impegnato contro la Sampdoria. Ma anche nel caso in cui i brianzoli dovessero vincere, restando così davanti per via degli scontri diretti, il successo in Emilia avrebbe un valore enorme dal punto di vista mentale.

Non va dimenticato, inoltre, il sapore della rivincita. Come ricorda Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, la gara d’andata allo “Stirpe” terminò con un beffardo 2-2. I ciociari, avanti di due reti, vennero raggiunti nel finale da un gol molto contestato di Massolin, inizialmente annullato e poi convalidato dopo l’intervento del Var, tra le proteste per un fallo su Vergani non rilevato a inizio azione.

Dopo Modena, il calendario metterà davanti al Frosinone altre tre tappe decisive. Il 25 aprile arriverà la Carrarese, poi la trasferta del 1° maggio contro la Juve Stabia e infine la chiusura dell’8 maggio allo “Stirpe” contro il Mantova. Come evidenzia Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, tre sfide con difficoltà differenti ma tutte determinanti per il destino della stagione.

La Carrarese appare avversario solido ma alla portata, mentre la trasferta di Castellammare si preannuncia più insidiosa contro una Juve Stabia in piena lotta playoff. L’ultimo atto contro il Mantova potrebbe invece assumere un valore decisivo oppure trasformarsi in una semplice formalità, a seconda degli sviluppi della classifica.

È chiaro però, come ribadisce Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, che una fetta importante del sogno promozione passa proprio dal “Braglia”. Alvini e i suoi lo sanno bene e sono pronti a giocarsi tutto senza margine di errore.