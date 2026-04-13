Corriere dello Sport: “Pohjanpalo, gol e assist. Il Palermo non molla nulla”

PALERMO – Joel Pohjanpalo non segna da tre partite e, per uno con il suo rendimento, la notizia inevitabilmente fa rumore. Eppure, come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il digiuno del centravanti finlandese non rappresenta un campanello d’allarme. I numeri restano dalla sua parte: 21 reti e una leadership consolidata nella classifica marcatori, come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Nel dettaglio, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea come Pohjanpalo sia comunque decisivo anche senza gol. Nelle ultime due gare contro Avellino e Frosinone, infatti, il numero 20 rosanero ha messo a referto due assist pesanti, confermando la sua centralità nel sistema offensivo. Ranocchia ne ha beneficiato direttamente: prima con la rete che ha chiuso i conti contro l’Avellino, poi con il gol del pari allo “Stirpe” nato da una sua sponda.





Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il contributo del finlandese non si limita alle marcature. I passaggi vincenti sono saliti a quota sette, segno di un attaccante completo, capace di incidere anche quando riceve pochi palloni. Contro il Frosinone, inoltre, la sfortuna ha avuto il suo peso: clamoroso il palo interno colpito nel primo tempo dopo un’incomprensione difensiva avversaria.

Nessuna involuzione, dunque, ma solo un momento fisiologico. Anche perché, come rimarca Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il recente viaggio in Nuova Zelanda con la Nazionale potrebbe aver inciso sulla condizione fisica del giocatore. Nonostante ciò, Pohjanpalo resta sempre pericoloso: basta un pallone vagante in area per trasformarlo in occasione da gol.

Adesso lo sguardo è rivolto alle prossime quattro gare contro Cesena, Reggiana, Catanzaro e Venezia. Quattro sfide che, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, rappresentano altrettante finali per alimentare il sogno della promozione diretta. Il ritorno al gol del centravanti sarebbe determinante per il Palermo, chiamato a confermare le proprie ambizioni.

La prima tappa è fissata al “Barbera” contro il Cesena, avversario contro cui Pohjanpalo ha voglia di riscatto dopo il rigore fallito e la traversa colpita al “Manuzzi”. Un contesto, quello casalingo, che finora gli ha garantito un feeling speciale: prima della sfida con l’Avellino, il finlandese era andato a segno per cinque gare consecutive davanti al proprio pubblico.

Intanto oggi la squadra riprenderà gli allenamenti dopo due giorni di riposo. Sotto osservazione Joronen: se il portiere finlandese darà segnali positivi dopo l’infortunio rimediato contro l’Avellino, sarà lui a difendere i pali contro il Cesena.