Palermo, relax finito: i rosa tornano al lavoro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
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PALERMO – Due giorni di pausa per ricaricare le energie, poi di nuovo in campo con un solo obiettivo: preparare al meglio la sfida contro il Cesena. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo riprende oggi gli allenamenti a Torretta dopo un breve break concesso dallo staff tecnico.

Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia descrive una squadra che ha approfittato del tempo libero per staccare la spina senza allontanarsi troppo dalla città. I social dei calciatori hanno raccontato momenti di relax tra mare e famiglia: Segre, Ceccaroni e Augello hanno trascorso le giornate a Mondello, confermando un legame anche fuori dal campo.


Tra i più presenti anche Magnani, che – come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia – ha scelto il mare insieme ai figli, mentre Pohjanpalo e Johnsen sono stati avvistati al Foro Italico, disponibili con i tifosi tra selfie e sorrisi. Un clima sereno che testimonia la compattezza del gruppo in vista del rush finale.

Non sono mancate le brevi fughe fuori porta. Pierozzi e Ranocchia, infatti, hanno trascorso qualche giorno a Noto con le rispettive compagne. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, proprio Ranocchia sembra aver recuperato dopo la botta alla tempia rimediata contro il Frosinone, lasciando filtrare ottimismo sulle sue condizioni.

Restano però alcuni dubbi legati all’infermeria. Il Giornale di Sicilia riporta che Joronen è ancora sotto osservazione dopo il problema accusato nell’ultima gara, mentre sono da valutare anche le condizioni di Johnsen e Corona. Sicura, invece, l’assenza di Peda, che sarà squalificato dopo il cartellino giallo rimediato contro il Frosinone.

Adesso la parola torna al campo. Come ribadisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo è chiamato a trasformare il relax in energia positiva per affrontare un finale di stagione che non ammette più errori.

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