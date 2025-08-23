Palermo-Reggiana, Inzaghi: «Vittoria pesante. Pierozzi e Ranocchia hanno dimostrato il loro valore»

Il tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro la Reggiana, sottolineando soddisfazione per la prestazione dei suoi uomini e per la reazione avuta dopo il gol del pari.

«Sono molto contento – ha esordito –. È chiaro che la Reggiana ripartiva forte, ma noi abbiamo fatto 25 tiri in porta e prodotto tanto. Dovevamo chiuderla prima. Oggi, al di là della bravura del portiere avversario, a cui faccio i complimenti, mi tengo la nostra reazione dopo il gol del pari: non ci ha ammazzati, e questo vuol dire che siamo sulla strada giusta».

Inzaghi ha poi spiegato come aveva preparato la partita:

«Ho cercato di impostare la gara in un certo modo e la squadra l’ha interpretata bene dal punto di vista tecnico. Abbiamo concluso molto verso la porta e potevamo chiuderla prima. È una vittoria pesante, che dà seguito al successo di Cremona e ci regala fiducia. I giocatori cresceranno, e vedere una reazione così mi lascia ben sperare».

Sulle ambizioni del Palermo, l’allenatore ha preferito restare cauto:

«Il Palermo corazzata lo sento dire da qualche anno e sappiamo come è andata a finire. Le chiacchiere le porta via il vento. Noi sappiamo di essere forti e di avere un pubblico di un’altra categoria. Possiamo divertirci. Il pubblico è straordinario: ce la metteremo tutta per essere all’altezza. Ho visto una squadra che si impegna e che lotta».

Poi il riferimento ad alcuni singoli:

«Vedere Ranocchia così mi ha fatto piacere, ha dimostrato tanto. Stasera dovevamo chiudere la partita: non potevamo lasciarla aperta quando tiri 25 volte in porta. Avevo paura di prendere un gol del genere, e il calcio insegna che episodi così possono ammazzare un toro. Ma ci siamo andati a riprendere la partita. Con un Pierozzi così, ho rivisto il giocatore che avevo allenato a Reggio Calabria. Gyasi? Può giocare dappertutto: finché Palumbo non starà bene, il posto è suo. Palumbo è entrato bene. Pierozzi ha fatto assist e gol: lasciarlo fuori per me è difficile, lo conosco bene. In questo momento c’erano da fare determinate scelte, ma continuerà a giocare lì finché non saremo tutti disponibili».

Sulla gestione della difesa ha aggiunto:

«Non lascio in campo giocatori ammoniti. Diakité ha fatto una bella partita, ma essendo stato ammonito ho preferito sostituirlo».

Infine, un pensiero per i due calciatori più discussi:

«Quando sono arrivato sentivo delle voci su Pierozzi e Ranocchia, ma non ho mai messo in dubbio il loro valore. Sono contento per loro due, perché erano quelli sotto osservazione da parte di tutti».

Inzaghi ha concluso con una dedica al pubblico:

«Sono felice di aver regalato questa vittoria alla nostra gente. Vedere uno stadio così pieno già alla prima giornata è qualcosa di straordinario».