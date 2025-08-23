Palermo-Reggiana, Papetti: «Il gol subito dopo il nostro ci ha tagliato le gambe»
Il difensore della Reggiana, Andrea Papetti, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta maturata contro il Palermo.
«Sapevamo che il Palermo sarebbe partito forte – ha dichiarato – e siamo riusciti a reggere l’urto perché eravamo preparati. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con uno spirito diverso, ma il secondo gol, arrivato subito dopo il nostro, ci ha tagliato le gambe: in quel momento eravamo dentro la partita. Conoscevamo il valore dell’avversario e sapevamo che sulle palle inattive avrebbero potuto crearci problemi. Sarà un aspetto su cui dovremo lavorare».
Sul duello con Pohjanpalo, attaccante rosanero, Papetti ha aggiunto:
«Sicuramente è un grande giocatore, conosco bene il suo valore. Ho provato a limitarlo, ma purtroppo ha trovato il gol. C’è rammarico, perché anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni e, dopo la rete segnata, stavamo iniziando a prendere il controllo della partita. Subire subito dopo ci ha destabilizzato, ma nonostante tutto non abbiamo mollato. Questo è lo spirito che dobbiamo portare avanti».