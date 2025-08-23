Palermo-Reggiana 2-1, gli highlights della prima al Barbera
Il Palermo inaugura la nuova stagione con una vittoria davanti al pubblico del “Renzo Barbera”. Davanti a oltre 30mila spettatori, i rosanero hanno superato la Reggiana per 2-1, regalando emozioni e spettacolo fin dai primi minuti.
Dopo un gol annullato a Brunori dal VAR, la squadra di Inzaghi passa in vantaggio al 38’ con Pohjanpalo, bravo a insaccare di testa. Nella ripresa gli ospiti trovano il pari al 63’ con Tavsan, ma la reazione rosanero è immediata: un minuto dopo Pierozzi riporta avanti il Palermo con freddezza.
Nel finale Segre sfiora il tris, mentre la squadra amministra con maturità fino al triplice fischio, scatenando la festa sugli spalti.
Rivivi tutte le emozioni della partita con gli highlights completi di Palermo-Reggiana 2-1.