Palermo-Reggiana, Pierozzi: «Gruppo unito, il mister ci dà fiducia»

Dopo la vittoria del Palermo contro la Reggiana per 2-1, il terzino Niccolò Pierozzi ha commentato in conferenza stampa la sua prestazione, arricchita da un gol e un assist, e il momento positivo della squadra.

«La mia miglior prestazione? Forse sì – ha dichiarato –. Per gol e assist non avevo mai fatto così qui. Sono contento perché speravo di partire in questo modo. Avere un allenatore che mi conosce e con cui ci conosciamo a vicenda è importante: sentire la fiducia del mister ti dà tanto. Sono felice per la vittoria, per la squadra e per i nostri tifosi».

Sul suo primo gol al Barbera, Pierozzi ha raccontato l’emozione provata:

«È bellissimo fare gol qui, mi mancava ed ero davvero contento. Rispetto all’anno scorso abbiamo archiviato la stagione e ci siamo ritrovati con uno spirito diverso. Il mister ci ha trasmesso fiducia. Siamo un gruppo unito e compatto, puntiamo tutti nella stessa direzione. Siamo forti, abbiamo qualità e una città intera che ci sostiene: dobbiamo continuare così».

Il difensore ha poi parlato di alcuni episodi della partita:

«Sul gol annullato a Matteo (Ranocchia, ndr) me lo sentivo di essere avanti, speravo fosse buono. Peccato, avrebbe dato ancora più fiducia a tutta la squadra. Sul mio gol, invece, volevo tirare al volo, ma poi sono stato lucido vedendo che ero completamente solo».

Infine, un pensiero speciale per il compagno Magnani, tornato oggi a salutare il gruppo:

«Per noi è un fratello. Qualunque cosa accada, noi siamo sempre con lui e con la sua famiglia. Personalmente ho un bel rapporto con lui e spero di rivederlo presto in campo. Ritrovarlo oggi ci ha fatto piacere: la serenità familiare è fondamentale in questo sport. Vederlo di nuovo vicino a noi è stato bellissimo».