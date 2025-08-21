Palermo-Reggiana, boom di presenze al Barbera: superato il record della scorsa stagione
Il Palermo si prepara a esordire in campionato con il sostegno del pubblico delle grandi occasioni. Attraverso i propri canali ufficiali, il club rosanero ha comunicato che per la gara di sabato contro la Reggiana sono già 25.945 i tifosi attesi al Renzo Barbera.
Un dato straordinario che segna il superamento del record di spettatori fatto registrare nella passata stagione. Un segnale importante di entusiasmo e vicinanza alla squadra, pronta a cominciare il nuovo campionato di Serie B davanti a un pubblico caloroso e numeroso.
