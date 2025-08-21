Reggiana, UFFICIALE: Stramaccioni al Trapani

La Reggiana ha ufficializzato, con un comunicato attraverso i propri canali, di aver ceduto il difensore classe 2001 Diego Stramaccioni al Trapani. Il difensore centrale arriva in Sicilia a titolo definitivo, ed è pronto ad affrontare questa nuova avventura in Serie C.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“AC Reggiana comunica la cessione a titolo definitivo al Trapani FC del difensore Diego Stramaccioni. La società augura a Diego un affettuoso in bocca lupo per la nuova avventura”.

