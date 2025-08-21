Monza, interesse del Cagliari per Carboni

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

Valentin Carboni/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Il Monza rischia di perdere uno dei suoi pezzi più pregiati. Dopo essere stato accostato nelle scorse settimane a Cremonese e Verona, adesso è arrivata anche un’altra pretendente per Andrea Carboni. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il Cagliari ci sta provando per far tornare il difensore al Casteddu.

Classe 2001 e sardo doc, Carboni ha giocato per 10 anni con i rossoblù, lasciando poi il club nel 2022. Per l’ex Monza si tratterebbe dunque di un ritorno suggestivo, ricongiungendosi con la propria terra d’origine e con il club che lo ha lanciato.

