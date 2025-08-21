Reggiana, ufficiale l’arrivo di Andrija Novakovich dal Venezia
La Reggiana mette a segno un colpo in attacco: il club granata ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Andrija Novakovich dal Venezia.
“AC Reggiana comunica ufficialmente di avere acquisito a titolo definitivo dal Venezia l’attaccante Andrija Novakovich, che si lega al club granata firmando un contratto biennale con opzione di estensione per un’ulteriore stagione sportiva”, si legge nella nota ufficiale.
L’attaccante statunitense, classe 1996, porta esperienza e fisicità al reparto offensivo della squadra di Alessandro Nesta, con la quale sarà subito a disposizione in vista del prossimo campionato di Serie B.