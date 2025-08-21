Reggiana, Dionigi: «Il Palermo è destinato a fare un campionato di vertice»

L’allenatore della Reggiana, Davide Dionigi, è stato intervistato da Il Resto del Carlino. Durante l’intervista il mister dei granata ha toccato vari punti, tra cui il campionato di Serie B che è in procinto di cominciare. Il primo avversario della Reggiana sarà proprio il Palermo, squadra che Dionigi ha indicato tra le favorite per la promozione.

«Penso che Spezia, Venezia, Palermo, Empoli e Monza siano destinate a fare un campionato di vertice, per i primi due posti. Subito dopo ci sono Modena e Bari, che hanno speso tanto, e poi un po’ tutte le altre che lotteranno per salvarsi o fare la sorpresa, com’è stata la Juve Stabia nella passata stagione», afferma.

Il mister ha poi rilasciato il suo punto di vista sui punti di forza e di debolezza della sua squadra: «Come punto di forza voglio sottolineare l’aspetto mentale. I punti deboli potrebbero sembrare le risorse a disposizione di tante altre squadre che hanno budget clamorosamente superiori al nostro, ma noi dobbiamo metterci la voglia di sopperire a questo gap».