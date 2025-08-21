Gazzetta del sud: “Interesse del Catanzaro per Di Francesco”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

Il Catanzaro è alla ricerca di rinforzi offensivi in vista dell’imminente inizio del campionato. Per farlo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, pare abbia messo nel mirino l’esterno offensivo del Palermo Federico Di Francesco, attualmente fermo ai box per infortunio.

Classe ’94, Di Francesco non ha ancora trovato con il Palermo la continuità sperata. Il ds Ciro Polito segue con attenzione l’evolversi della situazione e valuta se ci siano i margini per intavolare una trattativa con i rosanero. Per il club calabrese l’ipotesi di portare l’esterno rosanero in giallorosso rappresenterebbe un vero e proprio colpo a effetto per la categoria.

