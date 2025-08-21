Di Marzio: “Palermo, in arrivo Joronen. In giornata il portiere in città”

Nuovo rinforzo per il Palermo: i rosanero stanno per accogliere Jesse Joronen, portiere classe 1993. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’estremo difensore finlandese, rimasto svincolato dopo le esperienze con Venezia e Brescia, è in viaggio verso il capoluogo siciliano per sostenere le visite mediche.

Per lui pronto un contratto annuale con opzione di rinnovo per una seconda stagione, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A. Con l’arrivo di Joronen, il Palermo aggiunge esperienza internazionale tra i pali e prosegue il proprio percorso di rafforzamento in vista della nuova stagione.