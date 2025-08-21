Di Marzio: “Palermo, in arrivo Joronen. In giornata il portiere in città”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

Nuovo rinforzo per il Palermo: i rosanero stanno per accogliere Jesse Joronen, portiere classe 1993. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’estremo difensore finlandese, rimasto svincolato dopo le esperienze con Venezia e Brescia, è in viaggio verso il capoluogo siciliano per sostenere le visite mediche.

Per lui pronto un contratto annuale con opzione di rinnovo per una seconda stagione, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A. Con l’arrivo di Joronen, il Palermo aggiunge esperienza internazionale tra i pali e prosegue il proprio percorso di rafforzamento in vista della nuova stagione.

Ultimissime

Di Marzio: “Palermo, in arrivo Joronen. In giornata il portiere in città”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025
Panchina

“NAZIONALE? Non è quello che voglio”: clamoroso, l’allenatore azzurro ha DISERTATO

Marco Fanfani Agosto 21, 2025

Palermo, UFFICIALE: Buttaro al Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

RUDIGER, il grande ritorno in serie A a parametro zero: colpo di fine mercato | Convinto dal suo “amico”

Marco Bianchetti Agosto 21, 2025

Tuttosport: “Palermo vigile su Vogliacco. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025