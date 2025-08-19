Via al campionato, Palermo-Reggiana: biglietti in vendita. Info e prezzi
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto che alle ore 16.00 di martedì 19 agosto inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Reggiana, valevole per la 1ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma sabato 23 agosto alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera.
Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
sito Vivaticket;
punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).
DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI
Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA****
Centralissima 103 € 82 € 82 € – –
Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 € – –
Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 € – –
Gradinata Inferiore 34 € 30 € 30 € – 25 €
Gradinata Superiore 28 € 23 € 23 € 14 € 21 €
Curve 22 € 18 € 18 € – 16 €
* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (GIO-VEN 10.00-13.00 / 15.00-17.00)
ROSANERO EXPERIENCE
Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo. TUTTE LE INFO QUI
INFO OSPITI
In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.
PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Intero: cedibile a tutti;
Ridotto donna: cedibile solo a donna;
Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
Ridotto under 16: non cedibile;
Ridotto under 14: non cedibile;
Promo università: non cedibile.
Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:
essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.
Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.
PUNTI VENDITA VIVATICKET
– PALERMO CITTÀ
BAR GIUFFRE’
INDIRIZZO: via dei Nebrodi, 56/D-E Palermo
TELEFONO: +39 091 9823321
EMAIL: bargiuffre@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: Chiuso
******************************
BAR ORETO
INDIRIZZO: via Oreto, 385 Palermo
TELEFONO: +39 091 6481218
EMAIL: oretobar@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 06.00/20.30 Dom: 06.00/13.00
******************************
BAR ROSANERO
INDIRIZZO: piazzetta Porta Reale, 6 Palermo
TELEFONO: +39 091 6177092
EMAIL: info@barrosanero.com
ORARI: Mar-Dom: 09.00/19.00 Lun: chiuso
******************************
BAR TABACCHI BADALAMENTI
INDIRIZZO: via Lorenzo Iandolino, 76 – Mondello Palermo
TELEFONO: +39 091 450408
EMAIL: giovannigottuso@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 08.00/21.00
******************************
BAR TIFFANY
INDIRIZZO: via Messina Marine, 257 Palermo
TELEFONO: +39 091 6222008
EMAIL: corelli77@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 08.00/20.00
******************************
BIG FOOT
INDIRIZZO: Viale della Regione Siciliana, 3594 Palermo
TELEFONO: +39 091 206273
EMAIL: robertbona2004@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 00.00/24.00
******************************
BOX OFFICE PALERMO
INDIRIZZO: via Morello, 51 Palermo
TELEFONO: +39 091 341960
EMAIL: tiziana.sorrentino366@virgilio.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.30 16.00/20.00 Sab: 09.00/13.30 Dom: closed
******************************
BOX OFFICE PALERMO C/O LA FELTRINELLI
INDIRIZZO: Via Cavour, 133 Palermo
TELEFONO: +39 091 335566
EMAIL: tiziana.sorrentino366@virgilio.it
ORARI: Lun-Sab: 09.30/13.30 15.30/20.00 Dom: 10.00/13.00 15.30/20.00
******************************
CONCA D’ORO VIAGGI
INDIRIZZO: Piazza Indipendenza, 41 Palermo
TELEFONO: 091 487288
EMAIL: leo@concadoroviaggi.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/13.00 Dom:chiuso
******************************
GOLDBET SFERRACAVALLO
INDIRIZZO: via Torretta, 11 – Sferracavallo Palermo
TELEFONO: 091 7794565
EMAIL: ippica.sport@gmail.com
ORARI: Lun-Dom: 09.00/21.00
******************************
I CANDELAI
INDIRIZZO: via dei Candelai, 65 Palermo
TELEFONO: +39 091 327151
EMAIL: candelai@candelai.it
******************************
IMPRONTA SERVIZI DELEGAZIONE ACI
INDIRIZZO: via Oreto, 12/A Palermo
TELEFONO: +39 091 6177724
EMAIL: acifarpiu@gmail.com
ORARI: Lun-Ven: 08.30/13.00 15.30/19.30 Sab, Dom: chiuso
******************************
INTRALOT MASCOLINO
INDIRIZZO: via Francesco Crispi, 126 Palermo
TELEFONO: +39 091 325933
EMAIL: pietromascolino@libero.it
ORARI: Lun: chiuso Mar-Ven: 10.00/20.00 Sab, Dom: 10.00/23.00
******************************
JACKPOT
INDIRIZZO: via Castellana, 181/183 Palermo
TELEFONO: +39 091 6738264
EMAIL: jackpotlandolina@gmail.com
ORARI: Lun-Dom: 06.00/23.00
******************************
KEY SYSTEM PALERMO
INDIRIZZO: via Narbone, 79-81 Palermo
TELEFONO: 091 2749827
EMAIL: info@kspalermo.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso
******************************
LABISI EVENTI
INDIRIZZO: viale Croce Rossa, 96 Palermo
TELEFONO: 091 7478029
EMAIL: labisieventi@gmail.com
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 15.00/18.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso
******************************
MANFRE’ VIAGGI
INDIRIZZO: via Empodecle Restivo, 34/36 Palermo
TELEFONO: +39 091 525442
EMAIL: info@manfreviaggi.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/13.00 Dom:chiuso
******************************
SICILIAMANDO VIAGGI
INDIRIZZO: via dell’Autonomia Siciliana, 116 Palermo
TELEFONO: +39 091 6372741
EMAIL: info@siciliamandoviaggi.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/18.00 Dom: chiuso
******************************
STANLEYBET NOCE
INDIRIZZO: via Angelo Poliziano, 17 Palermo
TELEFONO: +39 091 7790416
EMAIL: giuseppe.disalvo3@gmail.com
ORARI: Lun: 15.00/20.00 Mar-Dom: 09.00/20.00
******************************
TABACCHERIA ARMETTA
INDIRIZZO: corso Calatafimi, 482 Palermo
TELEFONO: +39 091 420143
EMAIL: armettalucia77@gmail.com
ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.30 Dom: 08.30/13.00
******************************
TABACCHERIA BONACCORSO
INDIRIZZO: via Sampolo, 282 Palermo
TELEFONO: 091343703
EMAIL: tabacchi-bonaccorso@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 06.30/20.00
******************************
TABACCHERIA BONURA
INDIRIZZO: piazza San Domenico, 6 Palermo
TELEFONO: +39 091 334525
EMAIL: tabacchisandomenicopa@gmail.com
ORARI: Lun-Sab: 07.30/19.45 Dom: 09.00/13.00 16.00/19.45
******************************
TABACCHERIA CANNONITO
INDIRIZZO: via Antonio di Rudini, 25 Palermo
TELEFONO: +39 091 6161907
EMAIL: tabaccheriacannonitotiziana@virgilio.it
ORARI: Lun-Sab: 06.30/20.00 Dom: 08.00/13.30
******************************
TABACCHERIA LO PRESTI
INDIRIZZO: via Val di Mazara, 25 E/F Palermo
TELEFONO: +39 091 511362
EMAIL: lopresti.luigi@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 07.30/13.30 15.30/20.00 Dom: chiuso
******************************
TABACCHERIA RICEVITORIA 291
INDIRIZZO: via Franz Liszt, 11 Palermo
TELEFONO: +39 091 343423
EMAIL: davidebruno76@gmail.com
ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: 08.30/13.00
******************************
TABACCHERIA SGARLATA
INDIRIZZO: corso Tukory, 145 Palermo
TELEFONO: +39 091 218436
EMAIL: sgarlataettore@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: 08.00/13.00
******************************
TICKETTANDO POINT 1
INDIRIZZO: Via Maqueda, 290 c/o Primafila Store Palermo
TELEFONO: 091 332508
ORARI: Lun-Ven: 10.00/20.00 Sab: 10.00/01.00 Dom: 10.00/20.00
******************************
TICKETTANDO POINT 2
INDIRIZZO: via Notarbartolo, 5C c/o Primafila Store Palermo
TELEFONO: 091 340836
ORARI: Lun-Ven: 10.00/20.00 Sab: 10.00/20.00 Dom: chiuso
******************************
VILLAGE INTRALOT
INDIRIZZO: via Verdinois, 22/24 Palermo
TELEFONO: +39 091 7283367
EMAIL: villageintralot@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 09.00/20.00
******************************
VIRTUS VIAGGI & TURISMO
INDIRIZZO: Via Maqueda, 260 Palermo
TELEFONO: +39 091 6014515
EMAIL: virtusviaggi@libero.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso
******************************
AGENZIA BETTER LA COCCINELLA
INDIRIZZO: via Nino Bixio, 57-59 Bagheria
TELEFONO: +39 091 8880017
EMAIL: bixiobetter@gmail.com
ORARI: Lun-Ven: 10.00/21.00 Sab, Dom: 09.30/21.00
******************************
– PROVINCIA DI PALERMO
SAVONCELLI TRAVEL
INDIRIZZO: via Roma, 160 Bolognetta
TELEFONO: +39 091 8724777
EMAIL: info@savoncellitravel.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.30/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso
******************************
PUNTO SNAI CAPACI
INDIRIZZO: corso Sommariva, 106 Capaci
TELEFONO: +39 091 6931939
EMAIL: novento44srl@gmail.com
ORARI: Lun: 14.00/20.30 Mar-Dom: 10.00/20.30
******************************
PUNTO SNAI CARINI
INDIRIZZO: Via Oliveri, 13 Carini
TELEFONO: +39 091 8930475
EMAIL: novento44srl@gmail.com
ORARI: Lun: 14.00/20.30 Mar-Dom: 10.00/20.30
******************************
POSTEONLINE MISILMERI
INDIRIZZO: corso Vittorio Emanuele, 199/A Misilmeri
TELEFONO: +39 091 7841238
EMAIL: posteonline1@libero.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: Chiuso
******************************
ELETTRONICA CUSIMANO
INDIRIZZO: Piazza Vittorio Emanuele, 12 Monreale
TELEFONO: 0916402582
EMAIL: elettronica.cusimano@live.it
ORARI: Lun-Ven: 08.00/20.00 Sab: 08.00/14.00 Dom: Chiuso
******************************
PUNTO SNAI PARTINICO
INDIRIZZO: Via Sebastiano La Franca, 36 Partinico
TELEFONO: 388 6939104
EMAIL: cangialosileonardo@libero.it
ORARI: Lun-Ven: 09.30/22.00 Sab-Dom: 09.00/23.00
******************************
TABACCHERIA RICEVITORIA MASI
INDIRIZZO: viale VIII Marzo, 19/21 Piana degli Albanesi
TELEFONO: +39 091 7862986
EMAIL: caterina.masi1944@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 08.00/14.00 15.00/22.00 Dom: 09.00/14.00 16.00/21.00
******************************
TABACCHI EDICOLA DI RICCARDO VICARI
INDIRIZZO: corso Umberto I, 190 San Giuseppe Jato
TELEFONO: +39 091 8573402
EMAIL: tabacco.vicari@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 06.30/20.30
******************************
ELETTRODOMESTICI BONADONNA
INDIRIZZO: corso La Masa, 67 Trabia
TELEFONO: +39 091 8146192
EMAIL: bonadonnagennaro@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 09.30/13.00 16.30/20.00 Dom: chiuso
******************************
TABACCHERIA GIAMMANCO
INDIRIZZO: corso Vittorio Emanuele, 446 Villabate
TELEFONO: +39 091 6140301
EMAIL: mauro_giammanco@hotmail.com
ORARI: Lun-Sab: 09.00/13.00 16.00/20.00 Dom:chiusi