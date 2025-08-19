Via al campionato, Palermo-Reggiana: biglietti in vendita. Info e prezzi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2025

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto che alle ore 16.00 di martedì 19 agosto inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Reggiana, valevole per la 1ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma sabato 23 agosto alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

sito Vivaticket;
punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI
Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA****
Centralissima 103 € 82 € 82 € – –
Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 € – –
Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 € – –
Gradinata Inferiore 34 € 30 € 30 € – 25 €
Gradinata Superiore 28 € 23 € 23 € 14 € 21 €
Curve 22 € 18 € 18 € – 16 €

* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (GIO-VEN 10.00-13.00 / 15.00-17.00)
ROSANERO EXPERIENCE

Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo. TUTTE LE INFO QUI
INFO OSPITI

In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Intero: cedibile a tutti;
Ridotto donna: cedibile solo a donna;
Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
Ridotto under 16: non cedibile;
Ridotto under 14: non cedibile;
Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.

PUNTI VENDITA VIVATICKET
– PALERMO CITTÀ
BAR GIUFFRE’
INDIRIZZO: via dei Nebrodi, 56/D-E Palermo
TELEFONO: +39 091 9823321
EMAIL: bargiuffre@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: Chiuso
******************************
BAR ORETO
INDIRIZZO: via Oreto, 385 Palermo
TELEFONO: +39 091 6481218
EMAIL: oretobar@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 06.00/20.30 Dom: 06.00/13.00
******************************
BAR ROSANERO
INDIRIZZO: piazzetta Porta Reale, 6 Palermo
TELEFONO: +39 091 6177092
EMAIL: info@barrosanero.com
ORARI: Mar-Dom: 09.00/19.00 Lun: chiuso
******************************
BAR TABACCHI BADALAMENTI
INDIRIZZO: via Lorenzo Iandolino, 76 – Mondello Palermo
TELEFONO: +39 091 450408
EMAIL: giovannigottuso@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 08.00/21.00
******************************
BAR TIFFANY
INDIRIZZO: via Messina Marine, 257 Palermo
TELEFONO: +39 091 6222008
EMAIL: corelli77@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 08.00/20.00
******************************
BIG FOOT
INDIRIZZO: Viale della Regione Siciliana, 3594 Palermo
TELEFONO: +39 091 206273
EMAIL: robertbona2004@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 00.00/24.00
******************************
BOX OFFICE PALERMO
INDIRIZZO: via Morello, 51 Palermo
TELEFONO: +39 091 341960
EMAIL: tiziana.sorrentino366@virgilio.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.30 16.00/20.00 Sab: 09.00/13.30 Dom: closed
******************************
BOX OFFICE PALERMO C/O LA FELTRINELLI
INDIRIZZO: Via Cavour, 133 Palermo
TELEFONO: +39 091 335566
EMAIL: tiziana.sorrentino366@virgilio.it
ORARI: Lun-Sab: 09.30/13.30 15.30/20.00 Dom: 10.00/13.00 15.30/20.00
******************************
CONCA D’ORO VIAGGI
INDIRIZZO: Piazza Indipendenza, 41 Palermo
TELEFONO: 091 487288
EMAIL: leo@concadoroviaggi.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/13.00 Dom:chiuso
******************************
GOLDBET SFERRACAVALLO
INDIRIZZO: via Torretta, 11 – Sferracavallo Palermo
TELEFONO: 091 7794565
EMAIL: ippica.sport@gmail.com
ORARI: Lun-Dom: 09.00/21.00
******************************
I CANDELAI
INDIRIZZO: via dei Candelai, 65 Palermo
TELEFONO: +39 091 327151
EMAIL: candelai@candelai.it
******************************
IMPRONTA SERVIZI DELEGAZIONE ACI
INDIRIZZO: via Oreto, 12/A Palermo
TELEFONO: +39 091 6177724
EMAIL: acifarpiu@gmail.com
ORARI: Lun-Ven: 08.30/13.00 15.30/19.30 Sab, Dom: chiuso
******************************
INTRALOT MASCOLINO
INDIRIZZO: via Francesco Crispi, 126 Palermo
TELEFONO: +39 091 325933
EMAIL: pietromascolino@libero.it
ORARI: Lun: chiuso Mar-Ven: 10.00/20.00 Sab, Dom: 10.00/23.00
******************************
JACKPOT
INDIRIZZO: via Castellana, 181/183 Palermo
TELEFONO: +39 091 6738264
EMAIL: jackpotlandolina@gmail.com
ORARI: Lun-Dom: 06.00/23.00
******************************
KEY SYSTEM PALERMO
INDIRIZZO: via Narbone, 79-81 Palermo
TELEFONO: 091 2749827
EMAIL: info@kspalermo.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso
******************************
LABISI EVENTI
INDIRIZZO: viale Croce Rossa, 96 Palermo
TELEFONO: 091 7478029
EMAIL: labisieventi@gmail.com
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 15.00/18.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso
******************************
MANFRE’ VIAGGI
INDIRIZZO: via Empodecle Restivo, 34/36 Palermo
TELEFONO: +39 091 525442
EMAIL: info@manfreviaggi.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/13.00 Dom:chiuso
******************************
SICILIAMANDO VIAGGI
INDIRIZZO: via dell’Autonomia Siciliana, 116 Palermo
TELEFONO: +39 091 6372741
EMAIL: info@siciliamandoviaggi.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/18.00 Dom: chiuso
******************************
STANLEYBET NOCE
INDIRIZZO: via Angelo Poliziano, 17 Palermo
TELEFONO: +39 091 7790416
EMAIL: giuseppe.disalvo3@gmail.com
ORARI: Lun: 15.00/20.00 Mar-Dom: 09.00/20.00
******************************
TABACCHERIA ARMETTA
INDIRIZZO: corso Calatafimi, 482 Palermo
TELEFONO: +39 091 420143
EMAIL: armettalucia77@gmail.com
ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.30 Dom: 08.30/13.00
******************************
TABACCHERIA BONACCORSO
INDIRIZZO: via Sampolo, 282 Palermo
TELEFONO: 091343703
EMAIL: tabacchi-bonaccorso@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 06.30/20.00
******************************
TABACCHERIA BONURA
INDIRIZZO: piazza San Domenico, 6 Palermo
TELEFONO: +39 091 334525
EMAIL: tabacchisandomenicopa@gmail.com
ORARI: Lun-Sab: 07.30/19.45 Dom: 09.00/13.00 16.00/19.45
******************************
TABACCHERIA CANNONITO
INDIRIZZO: via Antonio di Rudini, 25 Palermo
TELEFONO: +39 091 6161907
EMAIL: tabaccheriacannonitotiziana@virgilio.it
ORARI: Lun-Sab: 06.30/20.00 Dom: 08.00/13.30
******************************
TABACCHERIA LO PRESTI
INDIRIZZO: via Val di Mazara, 25 E/F Palermo
TELEFONO: +39 091 511362
EMAIL: lopresti.luigi@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 07.30/13.30 15.30/20.00 Dom: chiuso
******************************
TABACCHERIA RICEVITORIA 291
INDIRIZZO: via Franz Liszt, 11 Palermo
TELEFONO: +39 091 343423
EMAIL: davidebruno76@gmail.com
ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: 08.30/13.00
******************************
TABACCHERIA SGARLATA
INDIRIZZO: corso Tukory, 145 Palermo
TELEFONO: +39 091 218436
EMAIL: sgarlataettore@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: 08.00/13.00
******************************
TICKETTANDO POINT 1
INDIRIZZO: Via Maqueda, 290 c/o Primafila Store Palermo
TELEFONO: 091 332508
ORARI: Lun-Ven: 10.00/20.00 Sab: 10.00/01.00 Dom: 10.00/20.00
******************************
TICKETTANDO POINT 2
INDIRIZZO: via Notarbartolo, 5C c/o Primafila Store Palermo
TELEFONO: 091 340836
ORARI: Lun-Ven: 10.00/20.00 Sab: 10.00/20.00 Dom: chiuso
******************************
VILLAGE INTRALOT
INDIRIZZO: via Verdinois, 22/24 Palermo
TELEFONO: +39 091 7283367
EMAIL: villageintralot@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 09.00/20.00
******************************
VIRTUS VIAGGI & TURISMO
INDIRIZZO: Via Maqueda, 260 Palermo
TELEFONO: +39 091 6014515
EMAIL: virtusviaggi@libero.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso
******************************
AGENZIA BETTER LA COCCINELLA
INDIRIZZO: via Nino Bixio, 57-59 Bagheria
TELEFONO: +39 091 8880017
EMAIL: bixiobetter@gmail.com
ORARI: Lun-Ven: 10.00/21.00 Sab, Dom: 09.30/21.00
******************************
– PROVINCIA DI PALERMO
SAVONCELLI TRAVEL
INDIRIZZO: via Roma, 160 Bolognetta
TELEFONO: +39 091 8724777
EMAIL: info@savoncellitravel.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.30/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso
******************************
PUNTO SNAI CAPACI
INDIRIZZO: corso Sommariva, 106 Capaci
TELEFONO: +39 091 6931939
EMAIL: novento44srl@gmail.com
ORARI: Lun: 14.00/20.30 Mar-Dom: 10.00/20.30
******************************
PUNTO SNAI CARINI
INDIRIZZO: Via Oliveri, 13 Carini
TELEFONO: +39 091 8930475
EMAIL: novento44srl@gmail.com
ORARI: Lun: 14.00/20.30 Mar-Dom: 10.00/20.30
******************************
POSTEONLINE MISILMERI
INDIRIZZO: corso Vittorio Emanuele, 199/A Misilmeri
TELEFONO: +39 091 7841238
EMAIL: posteonline1@libero.it
ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: Chiuso
******************************
ELETTRONICA CUSIMANO
INDIRIZZO: Piazza Vittorio Emanuele, 12 Monreale
TELEFONO: 0916402582
EMAIL: elettronica.cusimano@live.it
ORARI: Lun-Ven: 08.00/20.00 Sab: 08.00/14.00 Dom: Chiuso
******************************
PUNTO SNAI PARTINICO
INDIRIZZO: Via Sebastiano La Franca, 36 Partinico
TELEFONO: 388 6939104
EMAIL: cangialosileonardo@libero.it
ORARI: Lun-Ven: 09.30/22.00 Sab-Dom: 09.00/23.00
******************************
TABACCHERIA RICEVITORIA MASI
INDIRIZZO: viale VIII Marzo, 19/21 Piana degli Albanesi
TELEFONO: +39 091 7862986
EMAIL: caterina.masi1944@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 08.00/14.00 15.00/22.00 Dom: 09.00/14.00 16.00/21.00
******************************
TABACCHI EDICOLA DI RICCARDO VICARI
INDIRIZZO: corso Umberto I, 190 San Giuseppe Jato
TELEFONO: +39 091 8573402
EMAIL: tabacco.vicari@libero.it
ORARI: Lun-Dom: 06.30/20.30
******************************
ELETTRODOMESTICI BONADONNA
INDIRIZZO: corso La Masa, 67 Trabia
TELEFONO: +39 091 8146192
EMAIL: bonadonnagennaro@libero.it
ORARI: Lun-Sab: 09.30/13.00 16.30/20.00 Dom: chiuso
******************************
TABACCHERIA GIAMMANCO
INDIRIZZO: corso Vittorio Emanuele, 446 Villabate
TELEFONO: +39 091 6140301
EMAIL: mauro_giammanco@hotmail.com
ORARI: Lun-Sab: 09.00/13.00 16.00/20.00 Dom:chiusi

