MAGLIA DA TITOLARE E FASCIA: clamoroso, Icardi ha annunciato il suo ritorno “Sono felice”

L’attaccante è tornato dopo il lungo infortunio.

Nella seconda giornata del campionato turco, il Galatasaray ha dominato il Karagumruk con un netto 3-0, risultato mai in discussione. La notizia più rilevante, però, non è stata il punteggio, bensì il ritorno in campo di Mauro Icardi dopo ben 259 giorni di assenza. L’argentino, fermo dal 7 novembre per la rottura del crociato anteriore e la lesione al menisco del ginocchio destro, ha trovato il gol che ha chiuso la sfida, trasformandosi nell’eroe della serata.

Nove mesi lontano dal calcio professionistico rappresentano un ostacolo enorme per qualsiasi atleta, tanto più in un campionato competitivo come quello turco. Icardi, tuttavia, ha mostrato carattere e determinazione, pronto a riprendersi il ruolo di leader offensivo del Galatasaray. Una sfida non semplice, considerata la presenza di Victor Osimhen, arrivato dal Napoli per 75 milioni di euro e reduce da una stagione straordinaria. L’attacco giallorosso si annuncia quindi tra i più temibili d’Europa, con due bomber di livello assoluto in lotta per la scena.

Il ritorno al gol ha emozionato i tifosi e lo stesso Icardi, che in conferenza stampa ha rivelato un dettaglio personale molto toccante. «Porto con me un nastro speciale. Ho i nomi delle mie figlie e della mia compagna, che mi ha accompagnato in ogni momento difficile, dal giorno dell’operazione fino ad oggi», ha dichiarato.

Con queste parole, l’ex Inter ha voluto ringraziare Eugenia Suarez, la compagna che gli è rimasta accanto nei mesi più duri. Un gesto che, oltre a raccontare la forza di un atleta, conferma anche il rinnovato equilibrio nella sua vita privata dopo le tempeste mediatiche degli ultimi anni.

Le sensazioni

«Sono felicissimo», ha detto Mauro Icardi al termine della partita che ha segnato il suo rientro in campo dopo il lungo infortunio. L’attaccante argentino ha ringraziato lo staff medico per il supporto ricevuto durante i mesi di riabilitazione, spiegando come il rientro sia stato pianificato gradualmente per evitare ricadute. Il gol realizzato rappresenta non solo un segnale di ripresa ma anche un punto di partenza per la stagione. «Voglio continuare a mantenere la mentalità vincente e aiutare i miei compagni», ha aggiunto, ricordando anche l’assist decisivo di Lucas.

Icardi ha sottolineato l’importanza della fascia di capitano, ricevuta da Fernando Muslera. «È speciale, lui è stato un’icona del club», ha affermato. Sul bracciale ha voluto incidere i nomi della compagna e dei suoi familiari, simbolo di un sostegno che non è mai mancato neppure nei momenti più duri. «Anche quando non potevo camminare, erano con me», ha raccontato con emozione.

L’abbraccio dei tifosi

L’argentino ha parlato con entusiasmo del legame con il pubblico del Galatasaray, sottolineando il valore dell’energia che trasmette lo stadio. «Giocare davanti ai nostri tifosi è un onore. Il loro affetto mi rende orgoglioso e motivato», ha dichiarato.

Ha ribadito l’obiettivo comune con la squadra: ripagare i tifosi con vittorie e titoli. «Vogliamo rendere il Galatasaray ancora più grande», ha concluso, proiettandosi verso una stagione da protagonista.