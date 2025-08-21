Carrarese, per Dalle Mura si inserisce una big di C

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

CHRISTIAN DALLE MURA (SPAL) SPAL - PALERMO

Nonostante nelle scorse settimane sia stato molto vicino a vestire la maglia della Carrarese, non è ancora arrivata l’ufficialità del trasferimento in Toscana del difensore del Cosenza, Christian Dalle Mura. Adesso, però, anche un altro club sembrerebbe essersi inserito nella corsa al centrale difensivo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, sul classe 2002 va registrato anche l’interesse della Salernitana, alla ricerca di un difensore mancino da mettere a disposizione di mister Giuseppe Raffaele.

Ultimissime

Carrarese, per Dalle Mura si inserisce una big di C

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

Palermo-Reggiana, boom di presenze al Barbera: superato il record della scorsa stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

Reggiana, UFFICIALE: Stramaccioni al Trapani

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

Monza, interesse del Cagliari per Carboni

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

Reggiana, ufficiale l’arrivo di Andrija Novakovich dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025