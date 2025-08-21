Carrarese, per Dalle Mura si inserisce una big di C
Nonostante nelle scorse settimane sia stato molto vicino a vestire la maglia della Carrarese, non è ancora arrivata l’ufficialità del trasferimento in Toscana del difensore del Cosenza, Christian Dalle Mura. Adesso, però, anche un altro club sembrerebbe essersi inserito nella corsa al centrale difensivo.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, sul classe 2002 va registrato anche l’interesse della Salernitana, alla ricerca di un difensore mancino da mettere a disposizione di mister Giuseppe Raffaele.