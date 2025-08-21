Sampdoria, UFFICIALE: La Gumina firma con l’Inter U23
La Sampdoria ha ufficializzato, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali, la cessione a titolo temporaneo dell’ex centravanti rosanero Antonino La Gumina all’Inter U23. L’attaccante palermitano sarà dunque a disposizione dei nerazzurri guidati da mister Stefano Vecchi.
Questo il comunicato del club nerazzurro:
“FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Antonino La Gumina dalla Sampdoria. L’attaccante si trasferisce all’Inter U23 a titolo temporaneo.”