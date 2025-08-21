Bari, UFFICIALE: presi Antonucci e Castrovilli

Il Bari ha ufficializzato, con un comunicato attraverso i propri canali, di essersi aggiudicato le prestazioni sportive di Mirko Antonucci e Gaetano Castrovilli. L’attaccante è sbarcato ieri sera in Puglia, svolgendo le visite mediche e firmando il contratto che lo legherà ai biancorossi nella prossima stagione. Mentre è un ritorno quello del centrocampista ex Fiorentina, che ha firmato un contratto fino a Giugno.

Di seguito il comunicato dei galletti per Antonucci:

“SSC Bari comunica di aver acquisito dallo Spezia Calcio, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Antonucci (11.03.99, Roma). Il fantasista sarà da subito a disposizione di mister Caserta; indosserà la maglia numero ’16’. Prodotto delle giovanili della Roma, con cui conquista Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Primavera, a 18 anni fa l’esordio in Prima Squadra nel gennaio ’18 contro la Sampdoria, presentandosi con un assist vincente per Dzeko che vale il pareggio per i giallorossi. Quello stesso anno esordisce in Champions League nella semifinale vinta dai capitolini contro il Liverpool. Dopo aver maturato esperienze in prestito con le maglie di Pescara, Vitoria Setubal e Salernitana, con cui centra la promozione in Serie A, gioca dal ’21 al ’23 con il Cittadella diventandone uno dei riferimenti totalizzando 76 presenze, 14 reti e 9 assist. Nella stagione ’23-’24 veste le maglie di Spezia (20 pres, 2 gol) e Cosenza (13 pres., 1 gol), mentre nella passata stagione si rende protagonista a Cesena con cui totalizza 39 partite segnando 4 reti. Vanta diverse convocazioni nelle selezioni giovanili azzurre dell’U15 all’U20″.

Questo il comunicato per Castrovilli:

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Castrovilli (17.02.97, Canosa). Il centrocampista pugliese ha firmato un contratto fino a giugno ’26 e sarà da subito a disposizione di mister Caserta e dei nuovi compagni; vestirà la maglia numero ‘4’. Campione d’Europa nel ’21 con la Nazionale di Roberto Mancini, Castrovilli è un prodotto delle giovanili biancorosse che, dopo averlo prelevato dal Minervino Murge, lo accompagna fino all’esordio in Prima Squadra nel ’15, a 18 anni. Totalizza 12 presenze con i biancorossi fino al febbraio ’17 quando passa alla Fiorentina e con la Primavera viola raggiunge la finale Scudetto. Dopo i due anni giocati in prestito alla Cremonese (55 presenze, 6 gol e 8 assist) si guadagna la conferma nella rosa dei toscani guidati da mister Montella. La crescita in viola è continua: prestazioni, gol e la consacrazione con la maglia numero ’10’ che fu di Antognoni e Baggio. Dopo aver militato nelle selezioni U20 e U21, nel ’19 arriva la prima chiamata in Nazionale maggiore con cui, nel 2021, conquista il titolo di Campione d’Europa a Wembley. Lascia Firenze dopo 131 presenze, 14 gol e 10 assist, trasferendosi alla Lazio nell’estate ’24 (10 pres), chiudendo la passata stagione al Monza (12 pres.).

Bentornato a casa Gaetano!”