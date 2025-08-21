CRISTIANO RONALDO CHIAMA il rossonero: contratto folle in Arabia | Milan con le mani legate

La leggenda del calcio Cristiano Ronaldo è riuscito a influenzare la scelta di un giocatore del Milan: pronta la partenza in Arabia.

Il Milan ha scelto di cambiare rotta dopo stagioni altalenanti e un’annata chiusa con un solo trofeo e tante delusioni. La società ha voluto mettere fine a un ciclo incerto ripartendo da basi più solide, con Massimiliano Allegri chiamato a guidare la rinascita rossonera. Il suo ritorno in panchina è stato interpretato come un segnale forte di fiducia e stabilità.

La scorsa stagione aveva messo in evidenza troppa instabilità. Paulo Fonseca, partito con una vittoria prestigiosa al Bernabeu contro il Real Madrid, non è riuscito a garantire continuità. I risultati altalenanti e l’assenza di un’identità di squadra hanno convinto la dirigenza a interrompere il rapporto, aprendo così a un nuovo cambio tecnico.

A gennaio è toccato a Sergio Conceicao prendere in mano la squadra, accolto dai tifosi come una possibile svolta. Con lui è arrivato il trionfo più importante della stagione: la Supercoppa italiana vinta in rimonta contro l’Inter a Riyadh. Una serata memorabile, che però non ha avuto seguito nei mesi successivi.

La squadra ha infatti progressivamente perso brillantezza e fiducia, fino a scivolare all’ottavo posto in classifica. L’esclusione dalle coppe europee e la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna hanno aumentato la frustrazione del popolo rossonero. È stata la conferma che servivano cambiamenti profondi per rilanciare il progetto tecnico.

Il mercato mirato

La società ha quindi scelto di intervenire anche a livello dirigenziale. Igli Tare è stato nominato nuovo direttore sportivo e Allegri è tornato a San Siro con il compito di riportare ordine e competitività. L’allenatore ha ricevuto garanzie e un budget importante per costruire una squadra più solida e con una chiara identità di gioco.

Il mercato ha già portato innesti significativi. Ardon Jashari, pagato 36 milioni dal Club Brugge, rappresenta un investimento sul futuro, mentre l’arrivo di Luka Modric ha portato entusiasmo ed esperienza. Insieme a loro sono arrivati Samuele Ricci, De Winter, Estupiñan e Athekame. Ma adesso un giocatore influenzato da Ronaldo potrebbe sbarcare in Arabia lasciando i rossoneri.

Il giocatore del Milan che piace

L’Al Ahli guarda con attenzione alla Serie A. Dopo i sondaggi per Manuel Locatelli, il club saudita ha messo gli occhi su Youssouf Fofana del Milan, giocatore fisico e di grande intensità. Sono stati chiesti i primi informazioni sul francese, monitorato da tempo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com.

La pista principale resta Denis Zakaria, per cui è già stata presentata un’offerta da 45 milioni di euro al Monaco. Un’operazione che, in caso di riuscita, garantirebbe anche alla Juventus una percentuale sulla rivendita, visto il precedente passaggio in bianconero. Ma l’Al Ahli ha come piano B Fofana.