Corriere dello Sport: “Pohjanpalo trascina i rosanero: numeri da record per il bomber finlandese”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49) pohjanpalo

Il Palermo si gode il momento straordinario di Pohjanpalo, sempre più leader tecnico e carismatico della squadra di Inzaghi. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il centravanti finlandese non si limita a segnare con continuità, ma a Carrara ha mostrato anche grande spirito di sacrificio, mettendosi al servizio della squadra con un lavoro prezioso anche in fase di copertura.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, i numeri dell’attaccante rosanero sono impressionanti. Con la rete segnata nell’ultima gara, Pohjanpalo ha raggiunto quota 20 gol stagionali e continua ad avvicinare il proprio record personale, stabilito con il Venezia nel 2024 quando arrivò a 22 reti. Un rendimento che testimonia la sua centralità nel sistema di gioco del Palermo.


Nel racconto di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’attaccante finlandese è entrato in una fase di rendimento straordinario: otto reti nelle ultime otto partite disputate, con l’unica assenza registrata nella sfida di Genova contro la Sampdoria. Una continuità realizzativa che lo ha portato a segno per cinque giornate consecutive, migliorando anche il proprio rendimento rispetto alla scorsa stagione in rosanero, quando si fermò a quattro gare di fila.

Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la striscia di Pohjanpalo lo proietta accanto ad alcuni grandi nomi della storia recente del Palermo. In passato, infatti, anche giocatori come Miccoli, Ilicic e Dybala erano riusciti a segnare per cinque partite consecutive durante gli anni della Serie A.

I numeri, però, possono ancora crescere. Sempre secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, l’ultimo giocatore del Palermo in Serie B capace di segnare per cinque turni consecutivi era stato Stefano Guidoni circa venticinque anni fa. Ora Pohjanpalo ha nel mirino un altro riferimento storico del club, Ghito Vernazza, che nella stagione 1958/59 riuscì ad arrivare a sei gare consecutive in gol.

Il record assoluto più recente, però, resta quello firmato da Brunori durante la straordinaria cavalcata dalla Serie C alla Serie B di quattro anni fa, quando l’attaccante rosanero riuscì ad andare a segno per otto partite consecutive. Un primato che oggi Pohjanpalo osserva da vicino, con la concreta possibilità di continuare a riscrivere la storia recente del Palermo.

Altre notizie

Palermo Sudtirol 3-0 (18) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, tremila tifosi a Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Screenshot 2026-03-09 165923

Monza-Palermo, la decisione dell’Osservatorio: biglietti per i siciliani solo nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo cremonese 2-3 (61) tifosi curva nord

Palermo, il messaggio della Curva Nord verso Monza: «Un altro round è nostro»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo carrarese 5-0 (119) bereszynski

Bereszynski sui social dopo la vittoria sulla Carrarese: “Non mollare mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 080226

Tuttosport: “Carrarese-Palermo 0-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 075417

Tuttosport: “Sì, c’è anche il Palermo nella lotta per la A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
43dad2b5-5aee-459a-9229-f3a35b9b5a3e

Giornale di Sicilia: “Gomes e Gyasi male, il gran carattere di Segre. Le pagelle di Carrarese-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 064326

Giornale di Sicilia: “Palermo di marmo a Carrara. Ora il Monza è «solo» a +3”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 064333

La Nazione: “La Carrarese gioca, ma il Palermo segna. Pohjanpalo fa crollare i sogni degli azzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Strategia Inzaghi. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
80bc174b5c

Corriere dello Sport: “Carrarese-Palermo 0-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Palermo Spezia 1-0 (105) pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo piega una bella Carrarese”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (49) pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo trascina i rosanero: numeri da record per il bomber finlandese”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (18) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, tremila tifosi a Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
file7 (37)

Serie A: la Lazio vince nel finale, Sassuolo battuto 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file5 (67)

Serie C Girone B: vittorie per Ascoli e Perugia, colpo esterno dell’Arezzo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file6 (52)

Serie C Girone C: spettacolo in Atalanta U23-Audace Cerignola. Solo 0-0 tra Catania e Casertana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026