Corriere dello Sport: “Pohjanpalo trascina i rosanero: numeri da record per il bomber finlandese”

Il Palermo si gode il momento straordinario di Pohjanpalo, sempre più leader tecnico e carismatico della squadra di Inzaghi. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il centravanti finlandese non si limita a segnare con continuità, ma a Carrara ha mostrato anche grande spirito di sacrificio, mettendosi al servizio della squadra con un lavoro prezioso anche in fase di copertura.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, i numeri dell’attaccante rosanero sono impressionanti. Con la rete segnata nell’ultima gara, Pohjanpalo ha raggiunto quota 20 gol stagionali e continua ad avvicinare il proprio record personale, stabilito con il Venezia nel 2024 quando arrivò a 22 reti. Un rendimento che testimonia la sua centralità nel sistema di gioco del Palermo.





Nel racconto di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’attaccante finlandese è entrato in una fase di rendimento straordinario: otto reti nelle ultime otto partite disputate, con l’unica assenza registrata nella sfida di Genova contro la Sampdoria. Una continuità realizzativa che lo ha portato a segno per cinque giornate consecutive, migliorando anche il proprio rendimento rispetto alla scorsa stagione in rosanero, quando si fermò a quattro gare di fila.

Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la striscia di Pohjanpalo lo proietta accanto ad alcuni grandi nomi della storia recente del Palermo. In passato, infatti, anche giocatori come Miccoli, Ilicic e Dybala erano riusciti a segnare per cinque partite consecutive durante gli anni della Serie A.

I numeri, però, possono ancora crescere. Sempre secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, l’ultimo giocatore del Palermo in Serie B capace di segnare per cinque turni consecutivi era stato Stefano Guidoni circa venticinque anni fa. Ora Pohjanpalo ha nel mirino un altro riferimento storico del club, Ghito Vernazza, che nella stagione 1958/59 riuscì ad arrivare a sei gare consecutive in gol.

Il record assoluto più recente, però, resta quello firmato da Brunori durante la straordinaria cavalcata dalla Serie C alla Serie B di quattro anni fa, quando l’attaccante rosanero riuscì ad andare a segno per otto partite consecutive. Un primato che oggi Pohjanpalo osserva da vicino, con la concreta possibilità di continuare a riscrivere la storia recente del Palermo.