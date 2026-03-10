Corriere dello Sport: “Palermo, tremila tifosi a Monza”

Il Palermo accelera e rilancia la propria corsa nel finale di stagione, trascinato da un Pohjanpalo sempre più decisivo. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il successo conquistato a Carrara ha riacceso l’entusiasmo della piazza rosanero e rilanciato le ambizioni della squadra di Inzaghi in vista della delicata sfida di sabato contro il Monza. Il Palermo arriva all’appuntamento con i brianzoli distante appena tre punti, anche se resta da considerare il precedente dell’andata, quando il Monza si impose con un netto 3-0 al Barbera.

Nel racconto di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il successo ottenuto allo stadio dei Marmi viene descritto come una vittoria sofferta ma preziosa, capace di restituire fiducia alla squadra e alla città. Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, il risultato di Carrara ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi palermitani, pronti ora a sostenere la squadra anche nella trasferta lombarda.





L’attenzione, però, non riguarda soltanto il campo. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’Osservatorio nazionale ha autorizzato la vendita dei biglietti per il settore ospiti dell’U-Power Stadium anche ai residenti in Sicilia, purché aderiscano al programma di fidelizzazione del club. Una decisione attesa da molti tifosi rosanero che avevano già programmato il viaggio verso la Lombardia. Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sugli spalti di Monza potrebbero esserci almeno tremila sostenitori siciliani, ai quali si aggiungeranno i tanti palermitani residenti nel Nord Italia.

Sul piano tecnico, Inzaghi guarda soprattutto alla preparazione della gara. La vittoria di Carrara, raccontata da Paolo Vannini del Corriere dello Sport, è arrivata al termine di una partita complessa, di quelle sporche e combattute che spesso decidono una stagione. Il Palermo ha saputo sfruttare una delle poche occasioni create nel primo tempo, dopo aver sofferto a lungo, per poi crescere nella ripresa anche grazie ai cambi effettuati all’intervallo.

“Sapevo che questa sarebbe stata una partita molto complicata – ha spiegato Inzaghi – perché su questo campo si gioca un calcio diverso e noi l’abbiamo sofferto; ma uscirne vittoriosi è da grande squadra”.

Dal punto di vista fisico non preoccupa l’infortunio di Peda, costretto a uscire dopo un colpo alla caviglia ma considerato recuperabile. In ogni caso, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo può contare su alternative affidabili come Magnani. A Monza, inoltre, Inzaghi ritroverà Pierozzi sulla corsia laterale dopo il turno di squalifica: un ritorno importante per l’equilibrio della squadra in vista di una sfida che potrebbe pesare molto nella corsa finale.