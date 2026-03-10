Corriere dello Sport: “Palermo, tre scontri diretti sulla strada della A”

Il finale di stagione del Palermo passa inevitabilmente dagli scontri diretti. Come sottolinea Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, la trasferta di sabato a Monza rappresenta soltanto il primo dei tre appuntamenti decisivi che attendono la squadra di Inzaghi nella corsa alla promozione diretta in Serie A.

Nel quadro delineato da Pierluigi Capuano del Corriere dello Sport, il calendario propone ai rosanero una serie di incroci ad alta tensione. Dopo la sfida dell’U-Power Stadium contro il Monza, il Palermo sarà atteso il 10 aprile al “Benito Stirpe”, dove affronterà il Frosinone, prima di chiudere la stagione regolare allo stadio “Penzo” contro il Venezia.





Come evidenzia ancora Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, il cammino dei rosanero potrebbe essere influenzato anche dal confronto diretto tra Monza e Venezia, che il calendario ha programmato per il 21 marzo. Una partita destinata inevitabilmente a togliere punti ad almeno una delle dirette concorrenti nella corsa verso la promozione.

Nel racconto di Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, il prossimo turno propone un incrocio di grande interesse per la parte alta della classifica. Mentre il Palermo sarà impegnato a Monza, la capolista Venezia sarà di scena al “Ferraris” contro la Sampdoria, mentre il Frosinone affronterà il Cesena in trasferta.

Il calendario offrirà poi un’altra occasione ai rosanero per guadagnare terreno. Secondo Pierluigi Capuano del Corriere dello Sport, qualche ora prima dello scontro diretto tra Monza e Venezia, il Palermo sarà chiamato a sfruttare al massimo la trasferta di Padova per provare ad approfittare dell’incrocio tra le rivali e rafforzare la propria posizione nella corsa alla Serie A.