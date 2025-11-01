Serie B: Palermo avanti di un gol sul Pescara all’intervallo, decide Pierozzi
Il Palermo scende in campo per il suo 125° compleanno e lo fa contro il Pescara al Renzo Barbera. I rosanero chiudono il primo tempo con un vantaggio di 1-0 grazie alla rete di Pierozzi.
La gara è sin da subito combattuta. Al 7’ gli avversari vanno vicini al gol con Di Nardo che stacca di testa ma Joronen mette in angolo. Il Palermo si fa vivo al 10’ con una conclusione però debole da parte ci Palumbo. Al 16’ Inzaghi è costretto al primo cambio: brutto colpo alla spalla per Gomes, al suo posto entra Segre.
Al 20’ Joronen rischia grosso, dopo un’uscita si scontra con Ceccaroni, Caligara si ritrova da solo a porta vuota, bravo Augello a “parare” con la gamba. La gara si sblocca al 23’ quando Pierozzi ritrovatosi nel suo ruolo naturale, calcia, il tiro viene leggermente deviato e finisce in rete. Al 32’ una doppia occasione per i rosanero: ci prova prima Le Douaron che riceve in area, calcia ma Desplanches si oppone; successivamente anche Ceccaroni va al tiro ma l’ex rosa non si lascia sorprendere.
Dopo il vantaggio rosanero calano un po i ritmi, i rosanero gestiscono bene la palla, il Pescara prova a reagire contro una difesa che per i primi 45′ si mostra attenta. Allo scadere il Pescara batte un calcio d’angolo, Joronen smanaccia togliendo ogni pericolo. Occasione per i rosanero in pieno recupero, Augello crossa dalla sinistra, ma Le Douaron non riesce ad agganciare bene il pallone. Il Palermo riesce a trovare il raddoppio allo scadere dei minuti di recupero sempre con Pierozzi di testa ma l’assistente alza la bandierina, gol annullato.
IL TABELLINO
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes (C) (Dal 16′ Segre), 10 Ranocchia, 13 Bani, 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
PESCARA: 1 Desplanches, 2 Capellini, 3 Letizia, 5 Brandes, 8 Dagasso, 9 Di Nardo, 13 Brosco (C), 14 Valzania, 16 Corazza, 21 Caligara, 95 Corbo. A disposizione: 22 Saio, 6 Squizzato, 7 Meazzi, 11 Cangiano, 15 Tonin, 17 Okwonkwo, 18 Sgarbi, 20 Graziani, 26 Gravillon, 31 Vinciguerra, 35 Giannini, 36 Berardi. Allenatore: Vivarini.
ARBITRO: Andrea Zanotti (Rimini). Primo assistente: Pasquale Capaldo (Napoli). Secondo assistente: Francesco Luciani (Milano). Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze). VAR: Manuel Volpi (Arezzo). AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).
MARCATORI: Pierozzi al 23′;
NOTE: Brandes ammonito