Palermo–Pescara, 27.077 spettatori al Renzo Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Serata di grande festa e passione al Renzo Barbera, dove in occasione dei 125 anni del Palermo si registra un’affluenza complessiva di 27.077 spettatori per la sfida contro il Pescara.

Il dato ufficiale diffuso dal club rosanero è così suddiviso:

Biglietti venduti: 10.573

Tifosi ospiti: 283

Abbonamenti: 16.504

Totale titoli emessi: 27.077

Numeri che confermano, ancora una volta, il legame indissolubile tra la città e i colori rosanero, in una giornata storica che celebra più di un secolo di calcio, passione e identità.

