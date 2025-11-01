Palermo–Pescara, 27.077 spettatori al Renzo Barbera
Serata di grande festa e passione al Renzo Barbera, dove in occasione dei 125 anni del Palermo si registra un’affluenza complessiva di 27.077 spettatori per la sfida contro il Pescara.
Il dato ufficiale diffuso dal club rosanero è così suddiviso:
Biglietti venduti: 10.573
Tifosi ospiti: 283
Abbonamenti: 16.504
Totale titoli emessi: 27.077
Numeri che confermano, ancora una volta, il legame indissolubile tra la città e i colori rosanero, in una giornata storica che celebra più di un secolo di calcio, passione e identità.