Empoli, altra sconfitta per Dionisi: la Virtus Entella vince 1-0 con Tiritiello. La classifica aggiornata

Novembre 1, 2025

CHIAVARI – Ancora una delusione per l’Empoli di Alessio Dionisi, battuto 1-0 in trasferta dalla Virtus Entella. Decisivo il gol di Tiritiello all’85’, che condanna gli azzurri a un’altra serata amara e li lascia fermi a quota 11 punti, ora al 15° posto in classifica, a sole due lunghezze dalla zona playout.

Un’altra prova di difficoltà per l’Empoli, incapace di concretizzare e troppo fragile nelle fasi decisive. La partita si accende solo nella ripresa, dopo un primo tempo povero di emozioni. I liguri sfiorano il vantaggio in più occasioni con Debenedetti e Di Mario, ma è Fulignati a tenere in piedi i suoi con una serie di interventi decisivi, salvando due volte sulla linea su Marconi e Franzoni.

L’equilibrio si spezza all’85’, quando da una punizione di Fumagalli la difesa empolese si fa sorprendere: Tiritiello sbuca alle spalle di tutti e con il destro batte Fulignati, firmando il suo quinto gol stagionale e regalando tre punti fondamentali alla Virtus Entella.

Nelle battute finali Dionisi tenta il tutto per tutto con gli ingressi di Bianchi, Degli Innocenti e Popov, ma il forcing non produce risultati. Al triplice fischio la squadra toscana esce sconfitta per la quinta volta in undici gare, con il tecnico che ora rischia seriamente la panchina.

CLASSIFICA AGGIORNATA (Serie B – 11ª giornata)

Frosinone 21

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Venezia 17

Palermo 16

Avellino 16

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14

Padova 14

Entella 13

Catanzaro 12

Südtirol 11

Empoli 11

Bari 9

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7

Mantova 5

