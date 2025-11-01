Gli auguri di Antonio Nocerino per i 125 anni del Palermo: «Onorato di aver fatto parte della tua storia»

Nel giorno dei 125 anni del Palermo, arrivano anche gli auguri di Antonio Nocerino, uno dei protagonisti di una delle pagine più intense della storia recente rosanero.

L’ex centrocampista, oggi allenatore, ha pubblicato su Instagram un video con una delle sue giocate in maglia rosanero, accompagnato da una dedica piena d’affetto:

«Onorato di aver fatto parte della tua storia. Buon compleanno per i tuoi 125 anni, mio amato @palermofficial 💗🖤».

Nocerino, che con il Palermo ha disputato stagioni di grande livello in Serie A, è rimasto legatissimo ai colori rosanero e alla città. Il suo messaggio è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, che nei commenti lo hanno ringraziato per la passione e la dedizione dimostrate in campo.