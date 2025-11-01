Palermo–Pescara, le formazioni ufficiali: Inzaghi rilancia Palumbo e Bani dal 1’
Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Pescara, valevole per la 11ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 19.30.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes (C), 10 Ranocchia, 13 Bani, 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
PESCARA: 1 Desplanches, 2 Capellini, 3 Letizia, 5 Brandes, 8 Dagasso, 9 Di Nardo, 13 Brosco (C), 14 Valzania, 16 Corazza, 21 Caligara, 95 Corbo.
A disposizione: 22 Saio, 6 Squizzato, 7 Meazzi, 11 Cangiano, 15 Tonin, 17 Okwonkwo, 18 Sgarbi, 20 Graziani, 26 Gravillon, 31 Vinciguerra, 35 Giannini, 36 Berardi.
Allenatore: Vivarini.
Arbitro: Andrea Zanotti (Rimini).
Primo assistente: Pasquale Capaldo (Napoli).
Secondo assistente: Francesco Luciani (Milano).
Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze).
VAR: Manuel Volpi (Arezzo).
AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).