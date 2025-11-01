Palermo-Pescara 5-0, Pierozzi: «Due gol, un assist e una serata perfetta per onorare il Palermo e la sua storia»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Ai microfoni ufficiali del Palermo, dopo la vittoria per 5-0 contro il Pescara, è intervenuto Niccolò Pierozzi, grande protagonista della serata con una doppietta e un assist.

«È stata una risposta importante, soprattutto a noi stessi – ha dichiarato – perché venivamo da due prestazioni così così. Questa vittoria ci dà una fiducia incredibile per affrontare le prossime partite con ancora più fame, sapendo che dobbiamo restare lì, in alto. Tante cose positive da portare a casa».

Sulla prestazione personale, Pierozzi ha aggiunto: «Non parto mai dal gol annullato, anche se era davvero bello, me lo riguarderò. Avevo la sensazione di aver fatto un gran gol, purtroppo non mi ero accorto del fuorigioco. Due gol e un assist sono belle emozioni, spero di farne il più possibile».

Una serata speciale nel giorno del 125° anniversario del club, che il difensore ha voluto dedicare alla città: «Era un’occasione importante per dimostrare che la storia del Palermo noi la meritiamo. Meritiamo questa città e questa tifoseria. Abbiamo dato il massimo e credo di aver onorato al meglio questa giornata».

Infine, lo sguardo già al prossimo impegno: «Da domani testa alla prossima gara, non abbiamo fatto ancora niente. Continuiamo a spingere e il lavoro ripagherà».

Ultimissime

Palermo-Pescara 5-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo-Pescara 5-0, Pierozzi: «Due gol, un assist e una serata perfetta per onorare il Palermo e la sua storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo-Pescara 5-0, Inzaghi: «Serata speciale, vittoria dedicata ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo-Pescara 5-0, Inzaghi: «Sapevo che l’avremmo vinta. I tifosi hanno regalato la spinta giusta, vittoria per loro»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo-Pescara 5-0, Inzaghi: «I tifosi hanno vinto con noi. Brunori si è sbloccato, ora non deve fermarsi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025