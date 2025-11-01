Palermo-Pescara 5-0, Pierozzi: «Due gol, un assist e una serata perfetta per onorare il Palermo e la sua storia»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, dopo la vittoria per 5-0 contro il Pescara, è intervenuto Niccolò Pierozzi, grande protagonista della serata con una doppietta e un assist.

«È stata una risposta importante, soprattutto a noi stessi – ha dichiarato – perché venivamo da due prestazioni così così. Questa vittoria ci dà una fiducia incredibile per affrontare le prossime partite con ancora più fame, sapendo che dobbiamo restare lì, in alto. Tante cose positive da portare a casa».

Sulla prestazione personale, Pierozzi ha aggiunto: «Non parto mai dal gol annullato, anche se era davvero bello, me lo riguarderò. Avevo la sensazione di aver fatto un gran gol, purtroppo non mi ero accorto del fuorigioco. Due gol e un assist sono belle emozioni, spero di farne il più possibile».

Una serata speciale nel giorno del 125° anniversario del club, che il difensore ha voluto dedicare alla città: «Era un’occasione importante per dimostrare che la storia del Palermo noi la meritiamo. Meritiamo questa città e questa tifoseria. Abbiamo dato il massimo e credo di aver onorato al meglio questa giornata».

Infine, lo sguardo già al prossimo impegno: «Da domani testa alla prossima gara, non abbiamo fatto ancora niente. Continuiamo a spingere e il lavoro ripagherà».