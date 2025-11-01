Palermo-Pescara 5-0, Inzaghi: «Serata speciale, vittoria dedicata ai tifosi»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, dopo la vittoria per 5-0 sul Pescara, l’allenatore Filippo Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi uomini in una serata che resterà nella storia rosanero.

«Grande reazione – ha dichiarato Inzaghi –. Siamo contenti perché era una serata speciale, con quella coreografia e le tante leggende del Palermo in tribuna. Siamo felici di aver regalato una notte così alla nostra gente. La strada è lunga, ma dobbiamo continuare a pedalare come abbiamo fatto oggi».

Il tecnico ha poi aggiunto: «Dopo lo 0-3 con il Monza, la squadra aveva sentito quegli applausi a fine partita: la gente aveva dimostrato un’intelligenza fuori dal comune. Stasera la vittoria è arrivata anche grazie a loro, grazie all’atteggiamento che abbiamo avuto. Sono contento di aver regalato una partita del genere».

Sull’abbraccio di squadra dopo il gol di Pierozzi, Inzaghi ha spiegato: «Voglio che si abbraccino loro, io ero molto sereno perché so come va il calcio. Per crescere bisogna passare anche dalle sconfitte, si spera sempre il meno possibile. Questi sono ragazzi intelligenti, avevano capito che bisognava tornare a fare ciò che sapevamo fare. Non potevano essere otto giornate positive frutto del caso: stasera siamo tornati noi».

Infine, un pensiero sulla festa dei 125 anni del club: «C’era un po’ di apprensione per regalare una serata del genere alla nostra gente, ma ce l’abbiamo fatta. La coreografia è stata fantastica. Avevamo bisogno di una notte così: ora un giorno di riposo, poi da lunedì testa alla prossima trasferta complicata».