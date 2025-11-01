Palermo-Pescara 5-0: gli highlights del match

Una serata da ricordare al Renzo Barbera: nel giorno dei 125 anni di storia del Palermo, la squadra di Filippo Inzaghi travolge il Pescara con una prestazione perfetta.

Doppietta e assist per Pierozzi, reti di Segre, Brunori e Diakité in un clima di festa totale, con la coreografia della Curva Nord e le leggende rosanero sugli spalti.

Rivivi tutte le emozioni, i gol e gli applausi in un video che racconta la magia di una notte indimenticabile per il popolo rosanero.

