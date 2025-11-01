Palermo-Pescara 5-0: gli highlights del match

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Una serata da ricordare al Renzo Barbera: nel giorno dei 125 anni di storia del Palermo, la squadra di Filippo Inzaghi travolge il Pescara con una prestazione perfetta.
Doppietta e assist per Pierozzi, reti di Segre, Brunori e Diakité in un clima di festa totale, con la coreografia della Curva Nord e le leggende rosanero sugli spalti.
Rivivi tutte le emozioni, i gol e gli applausi in un video che racconta la magia di una notte indimenticabile per il popolo rosanero.

Ultimissime

Palermo-Pescara 5-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo-Pescara 5-0, Pierozzi: «Due gol, un assist e una serata perfetta per onorare il Palermo e la sua storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo-Pescara 5-0, Inzaghi: «Serata speciale, vittoria dedicata ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo-Pescara 5-0, Inzaghi: «Sapevo che l’avremmo vinta. I tifosi hanno regalato la spinta giusta, vittoria per loro»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo-Pescara 5-0, Inzaghi: «I tifosi hanno vinto con noi. Brunori si è sbloccato, ora non deve fermarsi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025