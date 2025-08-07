Palermo, Pastore torna in città: «Per qualche giorno sarò io l’admin. Pronti per il City?»

Un ritorno che fa battere il cuore ai tifosi rosanero. Il Palermo, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un video che ha come protagonista Javier Pastore, appena atterrato nel capoluogo siciliano.

«Ciao ragazzi, sono appena atterrato a Palermo. Per qualche giorno sarò io l’admin. Speriamo siate pronti per la partita contro il Manchester City, ci vediamo presto. Forza Palermo», ha dichiarato “El Flaco” nel breve filmato.

La presenza di Pastore anticipa probabilmente iniziative speciali in vista dell’attesa sfida internazionale contro il Manchester City.

