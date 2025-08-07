Di Marzio: “Palermo, Desplanches ha firmato con il Pescara”
Il Pescara è pronto ad annunciare un rinforzo di spessore tra i pali. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003 di proprietà del Palermo, ha firmato il contratto che lo legherà al club abruzzese.
Protagonista con la Nazionale Under 21 e reduce dall’esperienza in rosanero, l’estremo difensore è atteso a breve per l’ufficialità dell’operazione, che rafforzerà ulteriormente la rosa a disposizione del Pescara.