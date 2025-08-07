SERIE A SOTTO CHOC: “E’ morta la leggenda della Nazionale” | Piange tutta Bologna

Il mondo dello sport italiano è in lutto ed esprime cordoglio per la scomparsa di un simbolo degli azzurri fino a qualche anno fa.

Negli ultimi anni, il mondo dello sport italiano ha affrontato un periodo di lutto, perdendo figure che hanno segnato intere generazioni. Queste scomparse hanno colpito non solo gli appassionati delle rispettive discipline, ma l’intera nazione, ricordando quanto lo sport sia intrinsecamente legato alla vita e alle emozioni di milioni di persone.

Tra le figure più iconiche che ci hanno lasciato, c’è Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo, simbolo di grinta e carisma, la cui lunga battaglia contro una malattia incurabile ha commosso tutti. Il suo spirito combattivo in campo e fuori è stato un esempio di resilienza.

Un’altra perdita che ha lasciato un vuoto enorme è stata quella di Davide Astori, capitano della Fiorentina, la cui tragica e improvvisa scomparsa ha scosso profondamente il mondo del calcio. La sua serietà, professionalità e l’affetto che lo legava ai compagni e ai tifosi lo hanno reso un simbolo di sportività e lealtà.

Un altro esempio commovente è Vigor Bovolenta, il forte pallavolista italiano. La sua morte in campo durante una partita ha colpito profondamente tutti gli sportivi. Bovolenta è stato un pilastro della pallavolo italiana, e la sua scomparsa ha riacceso il dibattito sulla prevenzione e sui controlli medici nello sport.

Gli addii a Vialli e Schillaci

Le scomparse di Gianluca Vialli e Salvatore Schillaci hanno scosso profondamente tutto il mondo dello sport italiano. Entrambi, pur con stili e storie molto diverse, sono stati simboli di un’epoca del calcio e hanno lasciato un vuoto incolmabile. Vialli, con la sua eleganza e il suo carisma, e Schillaci, con il suo entusiasmo contagioso.

La loro morte ha riportato alla mente le “notti magiche” di Italia ’90 e i successi successivi, suscitando una commozione collettiva che ha superato le rivalità tra club. Il dolore per la loro perdita è stato amplificato anche dal fatto che entrambi sono scomparsi a causa di gravi malattie.

Addio al “marine” del basket

Il basket italiano è in lutto per la scomparsa di Marco Bonamico, il leggendario “Marine”, venuto a mancare all’età di 68 anni. Figura iconica degli anni ’70 e ’80, Bonamico ha scritto pagine memorabili con la Virtus Bologna, contribuendo in modo decisivo alla conquista di due scudetti. La sua grinta e il suo talento lo hanno reso un simbolo.

Il suo talento è stato messo al servizio anche della Nazionale italiana, con cui ha ottenuto risultati storici. Bonamico è stato infatti tra i protagonisti della medaglia d’argento alle Olimpiadi del 1980 e della vittoria del titolo europeo nel 1983. Terminata la carriera agonistica, ha continuato a onorare il suo sport come commentatore tecnico e dirigente.