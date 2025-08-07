Empoli, rallenta l’arrivo di Obaretin: Conte lo tiene in stand-by

Sembrava tutto pronto per l’approdo di Nosa Obaretin all’Empoli, con l’intesa già raggiunta con il Napoli per il trasferimento. E invece, come riportato da PianetaEmpoli.it, qualcosa si è inceppato. L’operazione, che appariva in dirittura d’arrivo, si è improvvisamente raffreddata.

La volontà dell’Empoli e dell’entourage del giocatore resta chiara: chiudere l’affare al più presto. Lo dimostra anche il no al Palermo, che aveva tentato l’assalto al difensore classe 2003. Ma dal fronte Napoli, per ora, regna il silenzio.

Secondo le indiscrezioni, il freno potrebbe arrivare direttamente da Antonio Conte. Il nuovo tecnico azzurro, infatti, sta concedendo ampio spazio a Obaretin nelle amichevoli estive e al momento non appare convinto di privarsene, se non in caso di un nuovo innesto nel reparto difensivo.

Lo scenario potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, ma per ora l’Empoli resta in attesa, con la trattativa che entra in una fase di stand-by tattico, in attesa di capire le scelte definitive di Conte sul futuro del giovane difensore.

