Giornale di Sicilia: “Il Palermo prova a svoltare, a Padova serve il colpaccio”

Il Palermo è chiamato a cambiare passo nel momento più delicato della stagione. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, dopo oltre sette mesi di continuità con il 3-4-2-1, Inzaghi è pronto a modificare l’assetto tattico passando al 4-2-3-1. Una scelta dettata dai risultati recenti, con appena un punto raccolto nelle ultime due gare, come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Secondo quanto evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la sfida contro il Padova rappresenta uno snodo cruciale: vincere significherebbe arrivare alla sosta con maggiore serenità e restare agganciati alla corsa promozione, mentre un altro passo falso rischierebbe di compromettere definitivamente le ambizioni dirette dei rosanero.





Inzaghi ha lavorato per tutta la settimana sull’ipotesi del cambio modulo, soluzione già vista a gara in corso contro la Juve Stabia e ora pronta a essere proposta dal primo minuto. Come ribadisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la duttilità della rosa consente al tecnico di adattare il sistema di gioco alle caratteristiche dei propri interpreti.

Il nuovo assetto esalterebbe soprattutto gli esterni offensivi. Rui Modesto e Johnsen, infatti, rendono al meglio con compiti più avanzati: «Il primo si trova più a suo agio quando ha più compiti offensivi», mentre il norvegese ha già dimostrato nella ripresa contro la Juve Stabia di poter incidere con qualità e strappi decisivi.

Davanti a Joronen, la difesa dovrebbe essere composta da Pierozzi e Augello sugli esterni, con Bani e Ceccaroni centrali. In mezzo al campo torna la coppia Ranocchia-Segre, chiamata a garantire equilibrio tra le due fasi. Sulla trequarti spazio a Johnsen, Palumbo e Rui Modesto a supporto di Pohjanpalo, riferimento offensivo.

Palumbo sarà l’uomo chiave della manovra: «Sarà lui il primo suggeritore di Pohjanpalo», con il compito di legare centrocampo e attacco e determinare gli equilibri del nuovo sistema.

Il modulo potrà trasformarsi anche in fase difensiva in un 4-5-1, per contenere un Padova che si schiererà con il 4-4-2 e che potrà contare su Di Mariano e sull’esperienza di Gomez.

Una gara da dentro o fuori per il Palermo, che cerca la svolta per restare in corsa e rilanciare le proprie ambizioni.