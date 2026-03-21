Giornale di Sicilia: “Palermo ci prova per Euro 2032, missione UEFA sul Barbera”

Il Palermo non molla la corsa verso Euro 2032 e rilancia la propria candidatura con un passaggio chiave. Come racconta Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, una delegazione composta da rappresentanti del Comune, del Palermo Fc e dallo studio Populous ha fatto tappa a Nyon, sede della UEFA, per presentare lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione del Renzo Barbera.

Un momento cruciale, sottolineato da Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, non solo dal punto di vista tecnico ma anche politico, con l’obiettivo di inserire l’impianto palermitano tra quelli che ospiteranno le gare della competizione organizzata da Italia e Turchia.





Secondo quanto evidenziato da Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, il progetto va oltre il semplice restyling dello stadio: coinvolge l’intero contesto urbano, i servizi e l’impatto sul territorio, rispettando gli oltre 200 requisiti richiesti dalla UEFA per eventi internazionali. Sicurezza, hospitality, sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana sono i pilastri dell’intervento.

Come ribadisce ancora Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, fondamentale sarà il rispetto del cronoprogramma: entro luglio 2026 dovrà essere formalizzata la candidatura ufficiale.

A rappresentare il Comune a Nyon sono stati il capo di gabinetto del sindaco, Pollicita, e l’ingegnere Trapani, responsabile del procedimento, mentre per il Palermo era presente l’amministratore delegato Gardini.

Il sindaco Lagalla ha commentato con soddisfazione:

«Desidero sottolineare il clima estremamente positivo e costruttivo che ha caratterizzato il confronto con la Uefa, dalla quale abbiamo riscontrato una grande disponibilità e un concreto interesse per il progetto presentato. Non si è trattato soltanto di illustrare un’idea di riqualificazione dello stadio, ma di condividere una visione più ampia di sviluppo della città nei prossimi anni».

Il primo cittadino ha poi aggiunto:

«Quello di ieri è un risultato che testimonia la vitalità e l’attrattività del nostro territorio e che rafforza la credibilità della nostra candidatura. Voglio inoltre ribadire la forte e proficua collaborazione tra il Comune e il Palermo FC».

Sulla stessa linea l’ad rosanero Gardini:

«L’apprezzamento ricevuto da Uefa per il percorso condiviso che tutto il gruppo di lavoro sta portando avanti con impegno e dedizione è un ulteriore tassello per il raggiungimento di un obiettivo comune per tutta la città. Un’occasione unica che può cambiare davvero la vita di un’intera comunità».