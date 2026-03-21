Serie B, 32ª giornata al via: programma completo e classifica aggiornata

La Serie B entra nel vivo con la 32ª giornata, un turno che può risultare determinante sia nella corsa alla promozione che nella lotta salvezza. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calendario propone sfide chiave già a partire da oggi, con diversi incroci delicati nelle zone alte e basse della classifica. Il Corriere dello Sport evidenzia come questo turno possa rappresentare uno snodo cruciale per Venezia, Monza e Frosinone, attualmente protagoniste nella parte alta.

Secondo il Corriere dello Sport, si parte con Padova-Palermo e Cesena-Catanzaro, mentre spicca anche Juve Stabia-Spezia. In serata occhi puntati su Modena-Mantova, gara che può ridisegnare la zona playoff. Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre l’importanza della sfida Monza-Venezia, vero e proprio scontro diretto per le primissime posizioni.





La classifica aggiornata vede il Venezia al comando con 67 punti, seguito dal Monza a quota 64 e dal Frosinone con 62. Il Palermo resta in piena corsa con 58 punti, mentre il Catanzaro insegue a 52. Come ribadito dal Corriere dello Sport, la bagarre playoff resta apertissima, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.

Programma 32ª giornata

Oggi

Padova-Palermo (15.00)

Cesena-Catanzaro (15.00)

Juve Stabia-Spezia (15.00)

Monza-Venezia (17.15)

Modena-Mantova (19.30)

Domani

Bari-Carrarese (15.00)

Empoli-Pescara (15.00)

Südtirol-Frosinone (15.00)

Sampdoria-Avellino (17.15)

Virtus Entella-Reggiana (19.30)

Classifica Serie B

Venezia 67

Monza 64

Frosinone 62

Palermo 58

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 42

Cesena 40

Avellino 39

Südtirol 38

Carrarese 36

Padova 34

Mantova 34

Empoli 33

Sampdoria 31

Bari 31

Virtus Entella 31

Spezia 30

Reggiana 30

Pescara 29