Serie B, 32ª giornata al via: programma completo e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo modena 1-1 (148) pallone

La Serie B entra nel vivo con la 32ª giornata, un turno che può risultare determinante sia nella corsa alla promozione che nella lotta salvezza. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calendario propone sfide chiave già a partire da oggi, con diversi incroci delicati nelle zone alte e basse della classifica. Il Corriere dello Sport evidenzia come questo turno possa rappresentare uno snodo cruciale per Venezia, Monza e Frosinone, attualmente protagoniste nella parte alta.

Secondo il Corriere dello Sport, si parte con Padova-Palermo e Cesena-Catanzaro, mentre spicca anche Juve Stabia-Spezia. In serata occhi puntati su Modena-Mantova, gara che può ridisegnare la zona playoff. Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre l’importanza della sfida Monza-Venezia, vero e proprio scontro diretto per le primissime posizioni.


La classifica aggiornata vede il Venezia al comando con 67 punti, seguito dal Monza a quota 64 e dal Frosinone con 62. Il Palermo resta in piena corsa con 58 punti, mentre il Catanzaro insegue a 52. Come ribadito dal Corriere dello Sport, la bagarre playoff resta apertissima, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.

Programma 32ª giornata

Oggi

Padova-Palermo (15.00)
Cesena-Catanzaro (15.00)
Juve Stabia-Spezia (15.00)
Monza-Venezia (17.15)
Modena-Mantova (19.30)

Domani

Bari-Carrarese (15.00)
Empoli-Pescara (15.00)
Südtirol-Frosinone (15.00)
Sampdoria-Avellino (17.15)
Virtus Entella-Reggiana (19.30)

Classifica Serie B
Venezia 67
Monza 64
Frosinone 62
Palermo 58
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 42
Cesena 40
Avellino 39
Südtirol 38
Carrarese 36
Padova 34
Mantova 34
Empoli 33
Sampdoria 31
Bari 31
Virtus Entella 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29

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