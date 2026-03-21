Corriere dello Sport: “Padova-Palermo, Inzaghi cambia tutto: difesa a 4 e tridente offensivo all’Euganeo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (37) Rui modesto

Sfida delicata all’Euganeo, dove il Palermo si presenta con un volto nuovo. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi è pronto a rivoluzionare l’assetto tattico con il passaggio alla difesa a quattro, scelta che segna una svolta importante in questo finale di stagione. Una decisione, sottolineata ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, legata alla necessità di ritrovare incisività dopo gli ultimi risultati deludenti.

Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero punterà su una squadra più offensiva: Bani e Ceccaroni formeranno la coppia centrale, con Pierozzi e Augello sugli esterni bassi. In mezzo al campo torna Ranocchia accanto a Segre, mentre sulla trequarti agiranno Johnsen, Palumbo e Rui Modesto a supporto di Pohjanpalo. Una configurazione che, come ribadisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, mira a sfruttare maggiormente le corsie laterali.


Di fronte ci sarà un Padova guidato da Andreoletti, reduce da un momento complicato ma pronto a giocarsi le proprie carte. Possibile il rientro di Gomez, con Lasagna punto di riferimento offensivo. In difesa, complice la squalifica di Faedo, spazio a Belli sulla destra.

Il Palermo cerca una risposta immediata:
«La squadra sente la necessità di tornare a vincere», ha sottolineato Inzaghi nei giorni scorsi, ribadendo l’urgenza di ritrovare i tre punti per accorciare in classifica.

Probabili formazioni

Padova (3-4-2-1):
A. Sorrentino; Belli, Villa, Perrotta, Favale; Fusi, Crisetig; Capelli, Di Mariano; Gomez, Lasagna.
Allenatore: Andreoletti

Palermo (4-2-3-1):
Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Johnsen, Palumbo, Rui Modesto; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi

Dettagli match
Stadio: Euganeo (Padova)
Orario: ore 15:00
TV: Dazn, Prime Video, OneFootball
Arbitro: Marinelli (Tivoli)
Var: Giua

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