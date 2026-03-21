Giornale di Sicilia: “Padova-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi cambia modulo e punta sugli esterni”

Sfida cruciale all’Euganeo per il Palermo, chiamato a dare una risposta concreta dopo il recente rallentamento. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi è pronto a cambiare volto alla squadra con il passaggio al 4-2-3-1, soluzione studiata durante la settimana per aumentare la pericolosità offensiva.

Secondo quanto evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il nuovo sistema valorizza soprattutto gli esterni, con Rui Modesto e Johnsen chiamati a garantire spinta e qualità sulla trequarti. Una scelta che, come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nasce dall’esigenza di ritrovare equilibrio e incisività dopo le ultime uscite.





Come ribadisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, davanti a Joronen agirà una linea difensiva a quattro composta da Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello, mentre in mediana tornerà la coppia Ranocchia-Segre. Sulla trequarti spazio a Johnsen, Palumbo e Rui Modesto alle spalle di Pohjanpalo.

Il Padova, guidato da Andreoletti, risponderà con il 4-4-2: spazio a Sorrentino tra i pali, con Belli, Capelli, Pastina e Favale in difesa. In mezzo al campo Fusi e Varas, con Di Mariano e Ghiglione sugli esterni, mentre in attacco agiranno Gomez e Lasagna.

Una partita determinante per il Palermo, che cerca il colpo esterno per restare agganciato alle zone alte della classifica.

Probabili formazioni

Padova (4-4-2):

Sorrentino; Belli, Capelli, Pastina, Favale; Ghiglione, Varas, Fusi, Di Mariano; Gomez, Lasagna.

Allenatore: Andreoletti

Palermo (4-2-3-1):

Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Rui Modesto, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi