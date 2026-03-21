Giornale di Sicilia: “Primavera, Palermo a Bari per ripartire: serve una vittoria per uscire dalla crisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
del grosso

Il Palermo Primavera è chiamato a reagire e a invertire un trend negativo che sta pesando anche sulla classifica. Come racconta Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, i rosanero scenderanno in campo alle 14.30 contro il Bari al Comunale Sigismondo Palmiotta con l’obiettivo di tornare a fare punti dopo due sconfitte consecutive.

Una situazione delicata, sottolineata ancora da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, che ha fatto scivolare la squadra di Del Grosso al penultimo posto con 19 punti, rendendo necessario un cambio di passo immediato.


Secondo quanto evidenziato da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, di fronte ci sarà un Bari dodicesimo a quota 24, reduce anch’esso da uno stop contro l’Ascoli ma con una classifica più tranquilla. Una sfida che si preannuncia equilibrata ma decisiva per il cammino dei rosanero.

Come ribadisce Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, i precedenti sorridono al Palermo: su 30 confronti totali, i siciliani hanno ottenuto 18 vittorie contro le 4 dei pugliesi, con 8 pareggi a completare il bilancio.

Resta però il ricordo amaro dell’ultimo incrocio, quando il Bari si impose con un netto 4-0 al Pasqualino di Carini lo scorso settembre. Un risultato che il Palermo vuole cancellare sul campo, cercando un successo fondamentale per rilanciare la stagione.

Altre notizie

PALERMO COMO 1-0 (6) (1) corini

Gazzetta dello Sport: “Corini: «Palermo nel cuore, fui costretto a lasciare da calciatore. Brescia? Voglio riportarlo dove merita»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (102)

Gazzetta dello Sport: “Padova-Palermo, le probabili: Inzaghi vara il 4-2-3-1 con tridente alle spalle di Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (121)

Gazzetta dello Sport: “Palermo, rivoluzione a Padova: Inzaghi vara il 4-2-3-1 per la rimonta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
PALERMO MANTOVA RUI MODESTO

Tuttosport: “Palermo, missione ripartenza: Inzaghi pensa al 4-2-3-1 con Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (26) Inzaghi

Repubblica: “Inzaghi chiama la svolta: «Abbiamo un debito con i tifosi, a Padova per vincere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo empoli 3-2 (129) pohjanpalo johnsen ranocchia

Giornale di Sicilia: “Padova-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi cambia modulo e punta sugli esterni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (71)

Giornale di Sicilia: “Il Palermo prova a svoltare, a Padova serve il colpaccio”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 062507

Giornale di Sicilia: “Palermo ci prova per Euro 2032, missione UEFA sul Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (37) Rui modesto

Corriere dello Sport: “Padova-Palermo, Inzaghi cambia tutto: difesa a 4 e tridente offensivo all’Euganeo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo svolta tattica, Inzaghi vara la difesa a 4. Il Barbera sogna Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo carrarese 5-0 (119) bereszynski

Palermo, Bereszynski convocato dalla Polonia per i playoff Mondiali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (18) Bortolussi gomez

Padova-Palermo, i convocati di Andreoletti: torna Gomez, c’è Di Mariano

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

PALERMO COMO 1-0 (6) (1) corini

Gazzetta dello Sport: “Corini: «Palermo nel cuore, fui costretto a lasciare da calciatore. Brescia? Voglio riportarlo dove merita»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (102)

Gazzetta dello Sport: “Padova-Palermo, le probabili: Inzaghi vara il 4-2-3-1 con tridente alle spalle di Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (121)

Gazzetta dello Sport: “Palermo, rivoluzione a Padova: Inzaghi vara il 4-2-3-1 per la rimonta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
PALERMO MANTOVA RUI MODESTO

Tuttosport: “Palermo, missione ripartenza: Inzaghi pensa al 4-2-3-1 con Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (26) Inzaghi

Repubblica: “Inzaghi chiama la svolta: «Abbiamo un debito con i tifosi, a Padova per vincere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026