Giornale di Sicilia: “Primavera, Palermo a Bari per ripartire: serve una vittoria per uscire dalla crisi”

Il Palermo Primavera è chiamato a reagire e a invertire un trend negativo che sta pesando anche sulla classifica. Come racconta Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, i rosanero scenderanno in campo alle 14.30 contro il Bari al Comunale Sigismondo Palmiotta con l’obiettivo di tornare a fare punti dopo due sconfitte consecutive.

Una situazione delicata, sottolineata ancora da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, che ha fatto scivolare la squadra di Del Grosso al penultimo posto con 19 punti, rendendo necessario un cambio di passo immediato.





Secondo quanto evidenziato da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, di fronte ci sarà un Bari dodicesimo a quota 24, reduce anch’esso da uno stop contro l’Ascoli ma con una classifica più tranquilla. Una sfida che si preannuncia equilibrata ma decisiva per il cammino dei rosanero.

Come ribadisce Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, i precedenti sorridono al Palermo: su 30 confronti totali, i siciliani hanno ottenuto 18 vittorie contro le 4 dei pugliesi, con 8 pareggi a completare il bilancio.

Resta però il ricordo amaro dell’ultimo incrocio, quando il Bari si impose con un netto 4-0 al Pasqualino di Carini lo scorso settembre. Un risultato che il Palermo vuole cancellare sul campo, cercando un successo fondamentale per rilanciare la stagione.