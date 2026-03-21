Repubblica: “Inzaghi chiama la svolta: «Abbiamo un debito con i tifosi, a Padova per vincere»”

Il Palermo cerca riscatto e si affida alla determinazione del suo allenatore. Come racconta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, Filippo Inzaghi sente forte la responsabilità nei confronti dei tifosi alla vigilia della sfida contro il Padova, in programma alle 15 all’Euganeo.

Un momento delicato, sottolineato ancora da Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, con i rosanero reduci da appena un punto nelle ultime due gare, frenata che ha rallentato la corsa verso la promozione diretta.





Secondo quanto evidenziato da Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, l’obiettivo è chiaro: tornare subito alla vittoria per presentarsi alla sosta con maggiore serenità e restare agganciati alle prime posizioni.

Inzaghi non nasconde le ambizioni:

«Abbiamo voglia di tornare subito a vincere — penso che andremo a fare una grande prestazione a Padova. La squadra sente la necessità di tornare a prendersi i tre punti e ci proverà in tutti i modi. Bisogna vincere a tutti i costi per arrivare alla sosta nel migliore dei modi. Sarà importante la vittoria per accorciare in classifica, poi avremo modo di riposarci e pensare alle sei finali che ci aspettano».

Come ribadisce Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, il tecnico è consapevole dell’importanza del momento anche in chiave classifica: raggiungere quota 60 punti significherebbe rosicchiare terreno su Venezia e Monza, impegnate nello scontro diretto, e mantenere alta la posta in vista della sfida contro il Frosinone.

Inzaghi ha poi analizzato il recente rendimento:

«Nelle ultime due probabilmente abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, ma se non ci siamo riusciti è solo per demerito nostro».

Sul fronte formazione, come sottolinea ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, rientra Ranocchia dopo la squalifica, ma le scelte saranno valutate fino all’ultimo:

«Dovrò valutare fino all’ultimo chi potrà partire dall’inizio o subentrare — le sostituzioni sono quelle che decidono il destino delle partite».

Infine, il tecnico rosanero ha voluto rimarcare il legame con il pubblico:

«Abbiamo un debito incredibile verso la nostra gente — uscire fra gli applausi dopo una sconfitta è motivo di grande soddisfazione. Significa che riusciamo a trasmettere le nostre intenzioni. Vogliamo regalargli tante belle partite, tante vittorie e tenerceli ben stretti».

All’Euganeo saranno circa duemila i tifosi rosanero al seguito, pronti a sostenere una squadra chiamata a dare una risposta immediata sul campo.