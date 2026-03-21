Tuttosport: “Palermo, missione ripartenza: Inzaghi pensa al 4-2-3-1 con Rui Modesto”

Il Palermo cerca una svolta immediata dopo il rallentamento delle ultime settimane. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero sono chiamati a reagire dopo la sconfitta contro il Monza e il pareggio con la Juve Stabia, risultati che hanno frenato la corsa verso le zone alte della classifica.

Una situazione che, come sottolinea ancora Luigi Butera su Tuttosport, potrebbe spingere Inzaghi a cambiare assetto tattico nella sfida contro il Padova, puntando sul 4-2-3-1 per aumentare il peso offensivo della squadra.





Secondo quanto evidenziato da Luigi Butera su Tuttosport, l’idea è quella di inserire un uomo in più a supporto di Pohjanpalo, attuale capocannoniere rosanero. In questo scenario, Rui Modesto potrebbe trovare spazio dal primo minuto insieme a Palumbo e Johnsen sulla trequarti.

Come ribadisce Luigi Butera su Tuttosport, la scelta del tecnico nasce dalla volontà di dare nuova linfa alla manovra offensiva e ritrovare incisività sotto porta.

Inzaghi ha caricato così la squadra alla vigilia:

«La squadra ha voglia di ripartire, faremo una grande partita. Nelle ultime due gare meritavamo di più, proveremo a prendercelo adesso».

Una gara decisiva per il Palermo, chiamato a ritrovare punti e fiducia per restare agganciato alla corsa promozione.