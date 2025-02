Palermo, Osti: «Mazzitelli? Trattativa non iniziata. Mai presi in considerazione dal calciatore»

Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero esprimendosi sul mercato e non solo.

Ecco qualche estratto:

Per quanto riguarda l’ingaggio di Audero, ci avevate già pensato prima o è stato l’errore di Desplanches con il Pisa a farvi muovere verso un estremo difensore.

«No assolutamente. Non faccio mai valutazioni sulla base di 90’minuti. D’accordo con il City Football Group avevamo pensato di rinforzare un gruppo già forte e quindi abbiamo cercato di trovare elementi di qualità, ma soprattutto elementi anche di spessore caratteriale e di esperienza che ci possano portare avanti in questo percorso che io mi auguro sia positivo».

Nessun innesto sulla fascia sinistra, nemmeno a centrocampo anche se è andato via Saric. I tifosi si aspettavano Mazzitelli. C’è qualcosa che non è andata bene oppure non eravate interessati a prendere un centrocampista e un giocatore sulla fascia sinistra?

«Noi pensiamo di essere a posto così e quindi non abbiamo ritenuto opportuno intervenire nel reparto di centrocampo o in altre zone del campo. Sulla fascia sinistra ci sono anche delle soluzioni alternative che in passato il mister ha adottato. Questi sono aspetti tecnici che vanno affrontati più col mister, ma io penso che ci siano gli elementi per coprire molto bene tutti i ruoli».

Con Mazzitelli la trattativa c’è stata oppure no.

«La trattativa non è mai iniziata perché il giocatore non ha mai preso in considerazione il Palermo».