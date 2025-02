Clamoroso a Sportitalia: Criscitiello licenzia Parlato in diretta tv

Ha dell’assurdo quanto accaduto a Sportitalia. Dopo la chiusura del calciomercato, il programma si è concentrato ad affrontare e commentare tutti i vari movimenti di mercato tra i vari club di A e B. La situazione è poi degenerata quando a prendere parola è stato il giornalista napoletano Manuel Parlato, che ha reagito da una gag di Tancredi Palmeri sul mercato del Napoli attaccando il collega che però, in quel momento non era presente in studio. Il direttore Criscitiello non ci sta e lo licenzia in diretta tv, di seguito la clip:

Continue Reading