Palermo, Osti: «Per Pohjanpalo trattativa difficile. Il giocatore voleva vestire la maglia rosanero»

Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero esprimendosi sul mercato e non solo.

Ecco qualche estratto:

Pochi colpi ma buoni, anche stavolta il City Football Group ha investito tanto sul Palermo.

«Sì, devo dire la verità. Va un grande ringraziamento al City Football Group per il sostegno finanziario e per il sostegno strategico che ci ha dato. Senza il City Football Group non saremmo riusciti a fare questo tipo di calciomercato invernale».

Una trattativa lunga, non so se complicata quella per portare Pohjanpalo al Palermo. Adesso che si è definita, possiamo raccontare qualche retroscena?

«È stata una trattativa molto difficile perché il Venezia non voleva privarsi del giocatore, devo dire che ho capito da subito che il giocatore voleva vestire la maglia del Palermo. Questo mi ha dato grande forza anche nei momenti in cui, inevitabilmente, la situazione sembrava volgere verso il

pessimismo. Invece abbiamo sempre trovato la forza di reagire e andare avanti. Alla fine sono felice che Pohjanpalo sia venuto qui».