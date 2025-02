Roma-E. Francoforte, incidenti pre-match: chiusa per un turno parte della Curva Nord

A seguito degli episodi di disordine verificatisi durante la gara casalinga di Europa League contro l’Eintracht Francoforte il 30 gennaio (accensione e lancio di petardi), la Uefa ha comminato una sanzione di 30.000 euro alla Roma, imponendo inoltre la chiusura parziale della Curva Nord dello stadio Olimpico (settori 46 e 47) per il prossimo incontro della competizione che il club capitolino disputerà in casa. Per motivi analoghi, anche l’Eintracht è stato multato per un importo di 20.000 euro e gli è stato vietato di vendere biglietti ai tifosi ospiti per la prossima gara di Europa League. Tale divieto resterà sospeso per un periodo di prova di due anni. Lo riporta l’Ansa.

