Palermo, Osti: «Attacco da gestire? Più giocatori bravi ci sono meglio è»

Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero esprimendosi sul mercato e non solo.

Ecco qualche estratto:

Adesso c’è da gestire la situazione in attacco. Henry non è andato via, anche Insigne e di Francesco che sono meno adatti al modulo che adesso ha scelto Dionisi. Bisognerà lavorare anche sulla gestione di alcune situazioni.

«Io parto sempre dal concetto che più giocatori bravi ci sono meglio è. Perché logicamente il mister a questo punto può scegliere tra giocatori di ottima qualità e, a seconda delle partite, magari può fare anche delle scelte che possano cambiare».