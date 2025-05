Palermo, ora servono guerrieri: torna la coppia Blin-Gomes, dubbio Magnani

Nel momento decisivo della stagione, il Palermo dovrà andare oltre i limiti emersi nei mesi scorsi, affidandosi solo a chi potrà reggere il peso di una sfida all’arma bianca. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la prima vera esigenza sarà capire su chi si potrà contare, non solo sul piano tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista atletico e della personalità.

A centrocampo si rivedrà la cerniera Blin-Gomes, assente martedì scorso: un rientro che potrà restituire equilibrio e sostanza nella zona nevralgica del campo. In difesa, invece, Nikolaou sarà squalificato, mentre si proverà fino all’ultimo a recuperare Magnani, alle prese con noie muscolari. La buona notizia, come evidenzia Vannini, è il ritorno di Ceccaroni, rientrato in campo senza problemi nella ripresa contro la Carrarese.

Tutte le altre scelte saranno legate alla condizione psicofisica del gruppo. Dionisi dovrà valutare se partire subito con un esterno puro come Di Francesco a sinistra, magari al posto di Lund, oppure dare maggiore solidità in mezzo al campo puntando su Segre.

In attacco, infine, si attende la vera scossa: Brunori e Pohjanpalo non attraversano il loro momento migliore e rischiano il sorpasso da parte di Le Douaron, apparso tra i più ispirati nell’ultimo impegno.